Tras la impresionante pérdida de peso de Adamari López, aseguran que hizo “trampa”

La conductora boricua Adamari López es embajadora del programa WW de Oprah Winfrey

Aseguran que Adamari se sometió a una operación para perder peso Adamari López cirugía. El cambio físico que ha sufrido la conductora de Hoy Día Adamari López ha sido muy evidente, pues desde que la actriz se convirtió en embajadora del programa WW, de la conductora estadounidense Oprah Winfrey, su pérdida de peso ha sido muy notable. Pero ahora han dejado al descubierto su supuesto ‘secreto’ de cómo le hizo para lograrlo. Es la propia Adamari quien se encarga de compartir en sus redes sociales todas sus rutinas de ejercicio y los cambios alimenticios que ella sigue para lograr su peso ideal, y cada día se notan los cambios físicos que la boricua ha tenido con su esfuerzo y disciplina. Pero, según Chisme No Like, todo eso es una ‘pantalla’ y hay algo escondido detrás. Adamari López cirugía: #ElRetoDeAda El cambio de vida de Adamari López inició desde principios de 2020, cuando la conductora lanzó #ElRetoDeAda, en el cual la conductora empezó a compartir con sus seguidores sobre el proceso de su pérdida de peso gracias al programa WW, el cual antes era conocido como Weight Watchers. En entrevista con la agencia Mezcalent, la conductora de Hoy Día contó: “No es difícil, creo yo, porque puedes comer cosas que te gustan. Lo que puedes hacer es saber reconocer cuántos puntos quieres comerte y en qué hora del día, para poder distribuir lo que te vas a comer”.

Adamari López cirugía: Embajadora WW “Yo, por ejemplo, trato de comer menos puntos por la mañana para poder almorzar bien lo que me gusta, e incluir algo que a lo mejor tenga muchos puntos sin tener remordimiento, y ya por la noche me quedo con pocos puntos, porque la noche no es algo que yo apetezca tanto”, dijo en marzo de 2020 en esa entrevista con Mezcalent. Sobre su nombramiento como embajadora de WW narró: “Afortunada de comenzar este año inspirada por Oprah, un gran ser humano, una hermosa mujer y modelo a seguir enfocada en vivir una vida más saludable, bajar de peso y disfrutar cada día a plenitud”.

Adamari López cirugía: Cambio de estilo de vida “¿Me ayudan en este recorrido? Acompáñenme nuevamente con su buena energía! @ww #mimetaww #wellnessthatworks #elretodeAda #eltiempodediosesperfecto #myWW #embajadoradeww”, compartió la conductora boricua a principios de 2020 en sus redes sociales. Fue desde ese año que Adamari López empezó a compartir con sus seguidores los cambios de hábitos que empezó a hacer y mostraba en sus redes sociales las rutinas diarias de ejercicio, las clases que tomaba y los cambios en la comida que había hecho.

Adamari López cirugía: Ponen en duda su pérdida de peso Sin embargo, en el programa de espectáculos Chisme No Like, el conductor Javier Ceriani aseguró que la conductora de Hoy Día estaba haciendo “trampa” y que la notable pérdida de peso que había tenido no era gracias al ejercicio o a la buena alimentación. VER VIDEO AQUÍ El argentino contó en su programa que Adamari López se había sometido a una cirugía con la que había logrado bajar de peso, lo cual, aseguró, la podría meter en problemas pues estaría poniendo en duda la efectividad del programa de Oprah Winfrey, WW.

Adamari López cirugía: ¿Engañó a Oprah Winfrey? “Lleva dos años, porque renovó en enero de este año, que es embajadora de una de las marcas más fuertes que tiene Oprah Winfrey, Adamari pertenece a WW… renovó contrato para adelgazar, para estar mejor, y ella firmó el contrato en enero, segundo año que lo hace”, dijo Javier Ceriani. “Pero qué pasaba, le renovaron el contrato y estaba más gorda que antes, y la idea es que con este tratamiento adelgaces y te veas mejor… y firmó un gran contrato y ganó mucho dinero para hacer lo que ella se comprometió…y ella le dijo al público que se estaba comprometiendo a hacer el programa de Oprah para estar mejor”.

Aseguran que se sometió a una cirugía bariátrica Javier Ceriani continuó diciendo tras mostrar un video en donde Adamari habló de su experiencia con WW: “Escucharon bien, ella se está comprometiendo a esa, ella le está diciendo al público que está haciendo el tratamiento de WW de Oprah Winfrey para verse mejor, esto es gravísimo porque si no cumple, la que queda mal es Oprah y el tratamiento”. Tras dar ese contexto, Ceriani soltó su llamada “bomba”: “Acá viene el engaño, porque hay muchas posibilidades de que Adamari López no adelgazó con los productos de Oprah, no adelgazo con su entrenador y todo lo que hace en sus redes sociales… la bomba es que Adamari López se habría hecho una cirugía bariátrica”.

Se dieron cuenta de sus cambios a la hora de comer El conductor aseguró que dicha cirugía a la que supuestamente se sometió Adamari López se la realizó en secreto para cumplir con el contrato millonario que tiene con la famosa conductora Oprah Winfrey, “porque le pueden cancelar la pauta, porque ya renovó y le dijeron: tienes que adelgazar, llevamos dos años contigo, pero tú no adelgazas”. Javier Ceriani dijo que tras someterse a la supuesta cirugía, los compañeros de Adamari de Telemundo se dieron cuenta que empezó a comer sopitas y un líquido, “un juguito”, “que es para aguantar hasta que el estómago se te cure, pues el estómago se te achica y no puedes comerte 20 tacos… y los compañeros de Adamari se preguntaban ¿qué pasó? con Adamari”.

¿Estaría en problemas? El conductor de Chisme No Like aseguró que la supuesta cirugía de Adamari sería muy grave, pues según sus palabras, la conductora estaría incumpliendo un contrato y estaría engañando al público. “Puedes hacer lo que quieras, pero no engañes al público y a la gente diciendo mira yo utilicé esto”, añadió su compañera Elisa Beristain. Los conductores del programa de espectáculos Chisme No Like alegaron que a la conductora Adamari López le pagaron muy buen dinero por ser la imagen de WW y que de comprobarse que se realizó dicha cirugía bariátrica, tendría consecuencias legales.

Celebra su pérdida de peso Pero ‘mientras sean peras o sean manzanas’, lo que sí es evidente que la conductora consentida de los hispanos ha tenido una notable pérdida de peso y así lo ha hecho evidente en sus redes sociales, como la fotografía que compartió antes de celebrar sus 50 años- En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la conductora de Hoy Día subió una fotografía en donde celebraba el notable cambio físico que ha tenido gracias al plan WW, un reconocido programa para bajar de peso del que además ella es embajadora.