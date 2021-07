A casi dos meses de su separación de Toni Costa, Adamari López luce mejor que nunca

La actriz y conductora puertorriqueña no se salva de las críticas y le preguntan por su cirugía de estómago

“Las mangas no le quedan bien, tiene brazos cortos y llenitos”, expresan usuarios Tal parece que su separación del coréografo y bailarín español Toni Costa, tras más de 10 años juntos, le ha sentado de maravilla a la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López, ya que luce mejor que nunca, pero las críticas siguen presentes y hasta le preguntan por su cirugía de estómago. A través de las redes sociales del programa Hoy Día de Telemundo, donde la boricua es una de las conductoras, se compartió una imagen que provocó reacciones de todo tipo entre los usuarios, pues mientras unos quedaron encantados con su belleza, otros simplemente la destrozaron. “Tiene brazos cortos y llenitos”, le dicen a Adamari López “Divina Adamari López con toda la actitud de ‘juernes’. ¿Cuántos corazones?”, se puede leer en esta publicación que hasta el momento tiene más de 30 mil likes, donde la simpática chaparrita utilizó un original vestido que realzó más su belleza. Pero cuando nadie lo esperaba, una persona hizo el siguiente comentario: “Danos información de la cirugía de estómago, por favor, porque te ves magnífica”, mientras que alguien más dijo: “Sigo insistiendo, las mangas no le quedan bien, tiene brazos cortos y llenitos”.

Aseguran que Adamari López quiere estar sola Los comentarios seguían subiendo de intensidad hacia Adamari López, incluso aseguran que, a pesar de lucir hermosa, ya empezó con la menopausia y “por eso quiere estar sola”, aunque alguien más comentó que ya está lista para “un nuevo galán”. Por su parte, una persona le hizo la siguiente observación: “Eres muy bella, pero ya todos los días con vuelos en cualquier estilo ya no muestras tu bello cuerpo en el que tanto has trabajado” y alguien más dijo: “Al fin la visten de acuerdo a su edad y no con vestidos de mal gusto”.

“Ya se le nota en su cara sus 50 años encima” En otra imagen en la que aparece junto a La Chiquibaby, quien está a unas semanas de convertirse en mamá por primera ocasión, Adamari López demuestra una vez más la increíble transformación física que ha tenido de unos meses a la fecha. A pesar de esto, las críticas siguieron haciéndose presentes por parte de varios usuarios: “Está flaca Adamari, pero ya se le nota en su cara sus 50 años encima”, “Qué aburrido, lo mismo de siempre, la Ada con sus vestiditos de nena, ya me cae mal”, “Adamari, ya chole con ella, digo, si es socia de Telemundo, ya que saque a otras actrices, ella ya pasó de moda. Ya aburre”.

“El divorcio le sienta muy bien”, le dicen a Adamari López Fue a finales de mayo cuando la pareja formada por Adamari López y Toni Costa anunciaron en sus respectivas redes sociales su separación tras más de 10 años de estar juntos, lo cual tomó por sorpresa a muchos, y cuando se pensaba que podría darse una reconciliación, esto no ha sucedido hasta el momento. Y luego que en la cuenta oficial de Instagram del programa Hoy Día se compartiera esta foto, los comentarios no tardaron en hacerse presentes para la boricua: “El divorcio le sienta muy bien”, “Por fuera se está poniendo linda. Pero por dentro solo lo sabe ella”.

Adamari López aparece en mini vestido A pesar de que Adamari luce de lo más hermosa con su vestidito floreado color blanco, en los comentarios de su publicación hubo división de opiniones, ya que algunos elogiaron a la conductora, mientras otros mencionaron que la boricua no estaba siendo honesta sobre cómo ha estado perdiendo peso. Cabe recordar que desde su ruptura con el bailarín español Toni Costa, Adamari López ha estado apareciendo en las redes sociales presumiendo su nueva figura, incluso en sus vacaciones lució un diminuto bikini junto a su hija y ex prometido mientras disfrutaban una estancia familiar en Europa.

Le piden a la boricua que sea honesta Muchos se han cuestionado que otro método utiliza Adamari López para bajar de peso, ya que su cambio ha sido impresionante en tan poco tiempo. Varios internautas le piden a la boricua ser honesta y decir que más está haciendo para tener esa figura que cada vez luce mejor. “Adamari siempre te he admirado mucho, pero creo que no has sido honesta con la gente. Bajaste de peso demasiado rápido para ser weight watchers! Personas como mi hija que sufre de sobrepeso y también han estado en el programa y no rebajan así de rápido es muy difícil explicar cómo tú estás súper delgada en tan poco tiempo. Creo que deberías ser honesta con la gente porque yo si creo que te hiciste el gastric bypass y eso no es malo, pero no ser honesta sí”, dijo un internauta.

“Debería hablar honestamente” Los seguidores de Adamari López continuaron diciéndole que diga la verdad y sea honesta: “Claro, está muy linda, lo único es que debería hablar honestamente, porque como dije, para muchas jóvenes que la admiran es deprimente cuando no tienen el mismo resultado”. “Señora, no puede ser honesta porque Oprah le pago ‘unos milloncitos’ por anunciar los weight watchers y no puede decir la verdad que fue una cirugía, que es como se baja con la rapidez que la señora bajó tanto”, “Si supuestamente eso pasó, pero no entiendo por qué a ella le dijeron que no diga la verdad cuando Oprah no engaña y no ha bajado nada parecido a Adamari, fueron algunos mensajes de los internautas.

Le dicen a Adamari López que es una inspiración Pero no todo fueron críticas, ya que hubo quienes quedaron cautivados por el increíble cuerpo que presume la conductora del programa matutino Hoy Día y comenzaron a elogiarla y a defenderla de los malos comentarios que aparecieron en el post de su perfil de red social. “Tan linda qué eres, no mires atrás, siempre adelante, te mereces cosas lindas como eres tú, reconcíliate contigo, un abrazote”, “Ella siempre ha sido hermosa, ahora está aún más bella”, “Eres una inspiración y bella mujer por dentro y por fuera”, “A usted esta soltería le ha caído de lo más bien. Quien dijo que la vida sería fácil. Fácil es hacer las cosas con ganas y a usted le sobra. Bella”, mencionaron sus fans.

También hace yoga En una de las instantáneas publicadas en la cuenta de Instagram del programa Hoy Día, se puede observar a Adamari López realizando una rutina de yoga, en donde se encuentra arriba del instructor sosteniéndola solo con sus pies, mientras ella está en una pose de relajación. “Adamari López fortalece sus piernas y glúteos con una rutina de yoga del instructor @zaridtheyogi que no te puedes perder”, escribieron en el post, donde la boricua luce un outfit deportivo de top color naranja y unos leggins amarillos presumiendo su cinturita de avispa.