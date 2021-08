La presentadora de ‘Hoy Día’ respondió a la pregunta que rondaba desde hace semanas

¿Se hizo una operación bariátrica?

Adamari también contesta preguntas sobre su relación con Toni Costa Adamari López, por fin respondió a la pregunta que tanto había estado surgiendo en las últimas semanas, debido a que las personas le cuestionan sobre su forma de bajar de peso, mencionando en diversas ocasiones que fue resultado de una operación bariátrica y no formó parte de un arduo entrenamiento y dieta balanceada. La actriz y presentadora estuvo en exclusiva para el portal de La Opinión, explicando cómo se había dado el cambio en todos los sentidos de su vida, hablando de cada una de las etapas que ha vivido, desde la separación con Toni Costa hasta su reciente actitud con respuesta a su cuerpo que era uno de los aspectos que ella deseaba cambiar, por lo que se convirtió en una de sus metas a corto plazo a lograr. Adamari López cirugía bariátrica: Su ingreso a WW Adamari López habló en exclusiva con la reportera de La Opinión, Mandy Fridmann. En dicha entrevista, uno de los temas tocados fue cómo es que se unió como la primera embajadora latina, al programa de bajar de peso y vida sana de Oprah Winfrey, mejor conocido como WW (Weight Watchers) que fue el que cambió totalmente su vida. La presentadora del programa matutino ‘Hoy Día’ expresó que para ella era no se trataba de un contrato comercial, sino que significó un desafío personal y sobre todo, algo público. Al ser admitida y empezar con el programa para pérdida de peso, la actriz ha cambiado totalmente su estilo de vida y es algo que agradece, pues hoy es otra mujer. Archivado como: Adamari López cirugía bariátrica

Adamari López cirugía bariátrica: Lleva dos años en el programa La actriz de ‘Amigas por siempre’ confesó a la reportera que llevaba dos años y medio en el programa de Oprah y que para ella había significado todo un reto, pero al ver los resultados obtenidos solo podía pensar en la satisfacción que le producía ya que siempre deseó cumplir la meta que desde hace años se había propuesto. “Desde el principio de ver si podía lograr esa meta que deseaba desde hace tiempo y como que de alguna manera no estaba enfocada al principio. Creo que WW fue una gran motivación para conseguir mi meta y enfocarme. (…) Ha sido un proceso que no me fue tan fácil, creo que está lleno de mucha satisfacción.”, confesó a La Opinión. Archivado como: Adamari López cirugía bariátrica

Adamari López cirugía bariátrica: Fue muy rápida su pérdida de peso En esta entrevista, la actriz se sinceró sobre su pérdida de peso y cómo es que había sido el proceso, puesto que para ella en un principio se trató de una situación sumamente difícil y que incluso con la pandemia había dejado de lado, pero después de pensarlo, volvió a retomarlo. Ella cuenta como es que su mejor decisión fue dejar de tomar refrescos, puesto que era es lo que le hacía subir de peso. “(…) Retomé como en Octubre, volví con una entrenadora diferente, y me sugirió que, al seguir con WW lo que podía hacer también era, además del ejercicio(…) tomar refresco regular no me ayudó, entonces al eliminar esa azúcar, que es demasiada, y regulé las porciones, comer un poco menos y cosas que me beneficiaran más junto con la aplicación WW, que tiene recetas buenísimas y que he podido seguir.”, mencionó a Mandy Fridmann en la entrevista otorgada. Archivado como: Adamari López cirugía bariátrica

Adamari López cirugía bariátrica: Ha bajado más de nueve kilos Ver la nueva figura de Adamari ha impactado a todas las personas que siguen a la conductora, puesto que su cambio físico ha sido sorprendente. En esta entrevista confiesa que bajó nueve kilogramos o 20 libras, de cuando empezó el programa de WW, lo cual ha sido sumamente importante para la boricua, quien admitió que lo que le ayudó fue dormir bien y seguir paso a paso las indicaciones de su Coach. “Ahora mismo estoy casi 20 libras menos de cuando comencé hace un año y medio en WW. Mi coach ha sido también importantísima porque me ha ayudado a tenerme motivada. (…) Ella se preocupa y me manda alertas de que me acuerde también dormir bien, porque el dormir también es parte importante del proceso…”, reveló ante La Opinión, puesto que su cambio de imagen es una de las cosas más comentadas. Archivado como: Adamari López cirugía bariátrica

Adamari López cirugía bariátrica: ¿Se sometió a una operación? Si bien, desde el instante en que se empezaron a ver los cambios de la actriz hubo personas que se alegraron por ella, también existió quien juzgo a Adamari, puesto que en los comentarios de sus recientes fotografías de Instagram señalan que nadie baja de peso tan rápido y que seguramente fue obra de alguna operación bariátrica a la que se sometió, a lo que ella contestó algo que dejó a más de uno sorprendido. “No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones… Después del cáncer, que es con la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital, bueno estuve en el hospital por la experiencia tan mala que me dio de la influenza, pero nunca he estado en un hospital para operarme de ninguna otra cosa que no sea de cáncer… “, confesó al medio de comunicación, puesto que era una de las dudas que más se tenía sobre su cambio físico. Archivado como: Adamari López cirugía bariátrica

“La gente lo ve como un proceso rápido” Y es que efectivamente, hubo quien le comentó que ella bajó muy rápido de peso y que esos resultados no se lograban con dietas y ejercicio, a lo que la actriz pudo demostrar que al contrario, ella si había bajado por su estricto control con lo que comía, el ejercicio que hacia y como no, la motivación de querer cambiar, pero que en lo que ella concierne fue un proceso que se dio por etapas. “Pienso que la gente, para ellos es un proceso rápido, para mí ha sido un proceso que ha llevado su tiempo y que todavía tengo cosas por lograr. A veces digo que me pongo cosas pegadas, y no se ve que tengo barriguita por ejemplo todavía. Yo no he llegado, he ido logrando con ejercicios y con la alimentación llegar una mejor posición, pero todavía me falta.”, fue la respuesta de la actriz, ante los cuestionamientos de los usuarios.

Confiesa que su hermana se sometió a una operación Pero Adamari si confesó quien es la que se ha hecho cirugía dentro de su familia y es su hermana, quien hace años pasó por una situación donde quiso bajar de peso, mediante esa medida y a ella le sorprende que la gente asuma que se sometió a una operación, puesto que no sentía que se viera como alguien ‘operada’. “Mi hermana, por ejemplo, se hizo una hace muchos años atrás, una bariátrica y es diferente, yo no me veo como alguien que se ha operado, no sé que verá la gente, pero tampoco está en mí, ni salir a aclarar, ni decir.”, mencionó en la entrevista otorgada a Mary Fridmann, donde se sincera ante los cambios que existen en su vida.

Fueron rumores de la gente La opinión mediática de los internautas en redes sociales es gigantesca cada vez que Adamari decide subir una nueva fotografía mostrando su espectacular figura, donde los cuestionamientos y reclamos por no ser ”sincera” llegan y todo se debe a que piensan que su cambio físico es producto de una buena cirugía, tanto así, que Adamari contesta a esas críticas. “Al final que la gente piense lo que quiera, y yo lo quiero es estar saludable y estar bien, y no se puede complacer a nadie… Si uno está flaco es porque se hizo una bariátrica, pero no ven ningún esfuerzo según ellos, y si entonces está gordo es porque está gordo y no hace.”, contestó la puertorriqueña al medio de comunicación, poniendo fin a las especulaciones que existen sobre su caso y que han sido tema de controversia desde hace ya varios meses.

No quiere complacer a las personas Algo que tiene muy en claro Adamari López, es que no desea complacer a las personas que hablan de ella. La solución que tiene la actriz ante los dimes y diretes que expresan los demás es no darles la importancia que no tienen, puesto que en este instante de su vida su principal es mantenerse enfocada en su meta. “No se puede complacer a nadie, así que hablen lo que quieran, no importa, yo voy a seguir enfocada en estar bien y en mantenerme eso que he estado haciendo, enfocada hacer ejercicios todos los días.(…) Yo pienso que voy todavía más lento de lo que la gente a lo mejor ve, he podido lograr cosas.”, mencionó, ya que su cambio físico atrajo bastantes críticas malintencionadas por el público, quien la tacha de ‘mentirosa’ por la forma en cómo está bajando de peso.

Su meta Adamari López compartió que una de sus metas es llegar a pesar 53 kilogramos y es uno de los objetivos que desea cumplir esmerándose con su peso y por supuesto, con los hábitos que se está formando, por lo que continuará luchando por lograr llegar a esa meta, pero lo más importante es que se sienta feliz y cómoda. “Quiero llegar como a 118 libras que todavía es más de lo que yo pesaba cuando estaba más jovencita, como que mi peso ideal sería de joven que era entre 100 y 105, no creo que llegue ahí, todavía me falta llegar a las 118 libras pero bueno por ahí voy.”, señaló ante el cuestionamiento de la entrevistadora, quien también señaló que en estos momentos se encontraba muy feliz.