Adamari López cambia de look y presume su nuevo cuerpo, pero le cuestionan si son operaciones

Publica reciente fotografía tras separación de su pareja Toni Costa y rumores de infidelidad de él

Algunas famosas le halagan su figura, pero seguidores no le creen cambio tan repentino Tras su reciente separación de Toni Costa, la conductora de Hoy Día, Adamari López cambia de look y presume su nuevo cuerpo, pero le cuestionan si son operaciones, de acuerdo a una fotografía que la “chaparrita” subió a su cuenta de Instagram. La también actriz publicó el siguiente mensaje: “Feliz jueves mi gente linda… les envío besos repletos de cariño y les deseo cosas buenas”. Junto a este, una fotografía, la más reciente de su cuenta, en la que aparece de manera formidable. ESTÁ SEPARADA Cabe recordar que actualmente, la conductora está separada de su pareja Toni Costa, de quien se dice la engañó con algunos hombres, sin embargo, lo que se dice hasta ahora son solo rumores, mientras él pasa momentos de felicidad con su hija Alaïa. Pero mientras se reconcilian o no, la artista demostró una vez más que tiene la suficiente fuerza para salir adelante ante cualquier adversidad, ya que después de algunas enfermedades y separaciones, mantiene la actitud y su belleza.

"LUCES MEJOR QUE NUNCA" Una de las primeras famosas que le escribió fue Chiquis Rivera, quien quedó impresionada con su figura y nueva imagen: "Luces mejor que nunca". Otras famosas que le dijeron que se ve "bella" fue la actriz Giselle Blondet así como la artista Jimena Gallego. La conductora apareció con un vestido azul y con un cuerpo más delgado. Pero las fans no se podían quedar atrás y una de ellas resaltó su gran cambio y le escribió las siguientes palabras: "Me encanta tu nueva versión. Bella, joven, moderna, fashion… excelente tu asesor de imagen y vestuario".

Adamari López: “SE DIO UNA AYUDADITA” Sin embargo, de inmediato llegó la pregunta incómoda, y una de las que más reacciones tuvo de parte de los seguidores de la “chaparrita”, ya que una mujer se atrevió a preguntar: “Una pregunta: ¿Ella bajó de peso con ejercicios o se sometió algunas cirugía? Está bellísima” Entonces una persona le contestó: “Comiendo sano y entrenando full”. Alguien más le dijo: “Solo ella sabe que se hizo en realidad, pero obvio que se dio una ayudadita, por muchos años sufrió con el sobrepeso para que de la noche a la mañana esté así de delgada, bien por ella lo que sea que se haya hecho”.

Adamari López: “NI ELLA SE LO CREE” Aunque se desconoce si realmente se hizo algunas cirugías, el cambio de su cara y figura es evidente, y por ello la polémica continuó en la red social de la conductora de Hoy Día: “De acuerdo contigo, nadie baja de peso de la noche ala mañana”. “No importa si yo tuviera el dinero me daba la ayudara también, ella lo necesitaba por el vientre que tenía muy grande”, “muy cierto eso ni ella se lo cree que haya bajado así por así, es falso, se metió cuchilla, es más que obvio, a punta de ejercicio no logró”, le criticaron más mujeres.

Adamari López: “BANDA GÁSTRICA” Mientras más escribía la gente más surgían dudas sobre su cambio de look, pocas le creían a Adamari López que su irreconocible belleza cuerpo delgado fuera a base de ejercicio: “Yo digo que hayas hecho lo que hagas está bien hermosa, pero que no diga que fue solo con ejercicios”, “eso no lo sabemos pero quedó muy linda”. “Envidiosas”, “dicen que banda gástrica”, “ejercicio y un plan de alimentación saludable”, “bajar de peso si haces las cosas correctamente es muy fácil, difícil es hacer masa muscular”, “banda drástica señora. Nadie baja tanto de peso en unas dos semanitas comiendo sano y ejercicios”.

"LA PREGUNTA DEL MILLÓN" Este tema dará de qué hablar por las próximas horas y así se notó en la red social: "Esa es la pregunta del millón que todos se están haciendo, pero ella no quiere decir", "bien dice el dicho… 'No hay peor ciego que el que no quiere ver… (emojis risas) tenía 2 años y no bajó ni una libra…pero es pura buena alimentación… esta linda, como sea, pero no necesito lentes". "No creo que necesitara más que adelgazar y comer sano. Ella siempre ha tenido un rostro de apariencia juvenil, es común en las personas de baja estatura. Y tampoco es que tenía un sobrepeso excesivo, porque también es común que en las personas pequeñas se noten mucho incluso unas pocas libras de más", dijo otra persona.

CLAVE, "FRACASO EN EL AMOR" Sobre la posibilidad de que Adamari López se sometiera a operaciones, la gente no dejaba de hacer polémica, tanto que una de las seguidoras externó lo que pudo pasar: "Un fracaso en el amor es la mejor dieta, se le sube después a una el autoestima y arrancas con más fuerzas, eso no falla". Pero la controversia continuó entre bromas, opiniones y burlas: "Agua tibia y limón", "dicen que se hizo una cirugía bien costosa, pero bien por ella, si tiene dinero ¿Porqué no? Hasta yo lo haría", "bajó de peso con puro ejercicio. Yo miraba los en vivos cuando Toni (Costa) estaba con ella todo los días".

"SE AMARRÓ LA PANZA" Sobre el repentino cambio de imagen de Adamari López, esposa de Toni Costa, con supuestas operaciones la gente no dejaba de opinar: "Hasta yo me la haría (cirugía) con dinero", "si se la hizo no lo va a decir por que ella estaba promocionando la dieta", "dicen que fue cirugía. Yo pienso igual con ejercicios y dieta no se baja tan rápido". "Se hiso la biátrica dicen las malas lenguas ,pero nada confirmado", "supongo que debe ser con dieta y ejercicios porque ella es embajadora de weight watchers (WW) y tiene un contrato millonario con Oprah W. Si se sometió a una cirugía pues solo ella sabe, pero se ve muy bien".

"LA RECETA DE CHIQUIS" La mayoría de las personas no creyeron que fuera a base de una buena alimentación y ejercicio, por lo que hasta burlas hicieron recordando la receta de la hija de Jenni Rivera, la Chiquis: "La receta de Chiquis agua y limón" Sn embargo otras personas la defendieron: "Eso no fue rápido le tomó mucho tiempo y sacrificios", "yo hace 5 años me sometí a un régimen alimenticio saludable y solo caminaba 1 hora diaria de lunes a viernes y rebajé 18 kilos, sin cirugías y no hacía el entrenamiento que hace @adamarilopez, todo es posible con dedicación, solo que yo salí embarazada de nuevo y me descuidé con la alimentación y engordé 20 kilos".