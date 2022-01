En sus redes sociales, Ada expresó que sí se encontraba un poco preocupada por la situación, sin embargo, se encontraba positiva, agradeciendo a todos sus muestras de cariño: “Voy a estar alejada unos días más hasta que me entreguen mi resultado y me digan que estoy bien y solamente quería dejar saber, les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad y espero poder seguir contando con sus oraciones”, expresó en ese momento.

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Facebook, en donde constantemente sube videos semanales de su vida privada y profesional, Ada sorprendió a sus seguidores revelando que estuvo en el hospital, sin embargo el pronostico no fue tan desalentador como pareciera.

Tras dar a conocer este pronóstico tan preocupante, y revelar que se había contagiado de COVID-19 las malas noticias no terminarían ahí, ya que a los pocos días Adamari López reveló que había estado internada en un hospital a causas del COVID-19, causando más preocupación en sus seguidores.

Al inicio de su video, la guapa conductora con una sonrisa más grande, a diferencia de su primer video, y viéndose más saludable, reveló que ya se encontraba mucho mejor y que poco a poco estaba saliendo del COVID-19: “Yo afortunadamente me voy sintiendo muchísimo mejor, han pasado varios días de que salió positiva la prueba del COVID”.

Afortunadamente, y tras permanecer varios días en el hospital, Adamari López confesó que se sentía muchísimo mejor que antes, que si bien los malestares que tenía aún estaban, ya no se sentían tan fuertes como en los primeros días, revelando que por fin ya estaba en casa de nuevo.

“Recuerden que hace aproximadamente tres años yo tuve influenza y me vi muy mal de salud, en un estado bastante difícil y con la preocupación de que me volviera a pasar lo mismo y teniendo síntomas muy parecidos, tomamos la decisión de internarnos en un hospital”.

Afirma que su hija se infectó primero

A pesar de esto, la ex de Toni Costa reveló que aún continuaba positiva, pero que esperaba a que las pruebas le salieran negativas para reintegrarse a sus actividades cotidianas: “Aún sigo positiva, pero me siento mejor, el tratamiento me funcionó muy bien, estuve solo tres días internada”.

Posteriormente a esto, Adamari López reveló que su hija se encontraba bien, y que había sido ella quien se había contagiado primero: “Está muy bien, entiendo yo que fue ella quien me pegó el COVID a mí porque fue la primera que presentó síntomas, salió primero positiva y después negativa a los pocos días, pero yo salí positiva después”.