Durante la transmisión de La Mesa Caliente, la conductora Myrka Dellanos incomodó ala boricua al preguntarle sobre la nueva novia de su ex pareja. Inmediatamente la cara de Adamari cambio drásticamente y se notó un poco nerviosa cuando le hicieron esta pregunta que no le agradó para nada.

Responde de manera inteligente

Las conductoras no tardaron en poner sobre la mesa el tema de su separación del bailarín español Toni Costa. “Y yo te quería preguntar algo, aunque uno no quiera estar con un hombre, porque me ha sucedido a mí, si ese hombre enseguida empieza con otra persona me da como algo que me molesta, cómo te sentiste tú”, le preguntó Myrka.

La mirada de Adamari López cambio y se le vio un poco incomoda ante esta pregunta por lo que decidió contestar de una manera inteligente son revelar nada sobre el tema. “Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto porque nadie sabe, nada más”. Archivado como: Adamari López Myrka Dellanos