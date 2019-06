Filtran secretas fotos de Adamari López en sensual bikini y embarazada

Página

1 de 4

Adamari López apareció en bikini y embarazada para el deleite de sus fanáticos

La pareja de Toni Costa se muestra sin pudor en una sesión junto a su pareja

Aunque muchos quisieran que se tratara de un nuevo bebé, las imágenes son de días antes de tener a Alaïa

Adamari López fue sorprendida en bikini y embarazada a través de las redes sociales, pues se filtraron unas tiernas y artísticas fotografías de la boricua.

La presentadora de Un Nuevo Día fue homenajeada en una sesión de fotos del recuerdo publicada por una cuenta de fans en Instagram en una de sus etapas más hermosas, embarazada de Alaïa.

En la primera imagen, Adamari López es sumergida en lo que parece ser una alberca mostrando su avanzado embarazo en un sensual bikini negro que deja ver su bello cuerpo días antes de dar a luz.

TE PUEDE INTERESAR: Aracely Arámbula impacta y se baja el calzón al estilo de JLo (FOTO)

Lo bello de las imágenes es que el agua es tan oscura que simula el cielo, lo que pareciera que Adamari está volando.

En la segunda fotografía hace su aparición Toni Costa, pareja de la boricua, quien la toma por detrás acariciando su vientre y mirándola con mucha ternura.

Para cerrar la sesión, Adamari López embarazada en bikini y el papá de su hija Alaïa, posan muy románticamente dejándose llevar por el tierno momento y detrás de ellos aparecen globos azules, blancos y rosas en tonos pastel lo que hace aún más artísticas las imagenes.

Como ya es costumbre, los fanáticos de la pareja se manifestaron en los comentarios: “Que fotos mas bellas!! No las habia visto, me encantaron”, “Hermosas fotos”, “Espectacular”, “Wow”, “Qué belleza”, “Wow! Qué fotos más lindas y diferentes románticas, sensual, exóticas, tiernas. Me encantan! Les deseo qué sigan muy felices”.