En dicho video, el cual ya cuenta con un total de mas de 180,000 me gusta, podemos ver a la morenita de ojos verdes bailando al ritmo de una popular canción que se hizo muy reconocida este año en Tiktok, “Jerusalema”, y es que la presentadora le quiso dar mas credibilidad marcando sus pasos en el desierto Néguez.

Y no cabe duda de que a la actriz le encanta dar de que hablar, pues en los últimos días se le ha visto envuelta en polémicas que han provocado críticas, un claro ejemplo es su participación siendo jueza del certamen de Miss Universo, en el cual, dio unas declaraciones hacia Miss Paraguay que a la gente no les agradó para nada.

Adamari Lopez bailando: La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña Adamari Lopez vuelve a enloquecer las redes sociales con atrevido baile en un desierto, y es que no es la primera vez que vemos a la boricua demostrando sus mejores pasos, pues siempre encuentra la forma de captar la atención de todos sus fans.

Adamari Lopez bailando: La gente no le cree a Adamari Lopez y la tachan de mentirosa

Las críticas no hay tardado en salir a la luz, pues luego de que Adamari subiera un video a su cuenta de Instagram dando la promoción de la dieta, la gente explotó contra ella y manifestó su descontento, tachándola de “charlatana”, la actriz no ha dado declaraciones al respecto.

“Cada quien con su cuento, pero no me parece que engañe a la gente diciendo un sistema de adelgazamiento que ella no hizo para disminuir de talla”, “Que manera de decir mentiras Dios mío”, “El balón gástrico funciona de película”, “Me da mucha pena que a Adamari mienta”, “también recomienda el doctor que te hizo la reducción de estómago amiga”, entre muchos otros comentarios similares que podemos encontrar en su video.