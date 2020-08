Nuevamente, usuarios critican a Adamari López por el vestuario que utiliza en Un Nuevo Día

La actriz y conductora puertorriqueña es atacada y tachada de ridícula y tamal

“Hasta para vestuario no tiene gracia”, expresaron seguidores de la cuenta del programa matutino

La actriz y conductora puertorriqueña Adamari López es atacada y tachada de ridícula y tamal por su ropa. Como suele verse casi a diario, la cuenta oficial de Instagram del programa Un Nuevo Día comparte fotografías de sus conductores, y en el caso de la simpática boricua, no sale muy bien librada por su elección de vestuario.

“Nosotros decidimos sonreír. Así como nos enseña nuestra querida @adamarilopez. ¡Bonito día para todos!”, se puede leer en el texto que acompaña a esta publicación.

Y cuando nadie lo esperaba, la pareja de Adamari López, el coreógrafo español Toni Costa, sorprendió con su confesión: “Ñam! Te amo!”, lo que provocó varias respuestas: “Eres muy lindo y maravilloso papá y esposo, bendiciones”, “Hermosa la López”, “Bendiciones para ustedes”, “Ada está cada día más hermosa, no le pasan los años, desde el peinado y su look divino”.

Luego de ver esta declaración de amor, se pensaría que la mayoría de los comentarios serían para halagar la belleza de la actriz y conductora puertorriqueña, pero no fue así. Una internauta no esperó mucho tiempo para expresarse de la siguiente manera: “Viejilla ridícula, hasta para vestuario no tiene gracia”.

A esta crítica se le uniría una más fuerte: “La envoltura del tamal puede cambiar, pero la chacha sigue igual de fodonga”.

Por su parte, un internauta sigue sin superar la salida de Rashel Díaz de Un Nuevo Día y no quiere que pase lo mismo con Adamari López: “Estos de Telemundo son unos hipócritas, lo mismo decían de Rashel y la sacaron sin dejarla despedirse”.

A pesar de los múltiples halagos que recibió la boricua, alguien hizo una observación que no puede pasar desapercibida…