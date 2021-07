En la fotografía, la cual fue compartida este 30 de julio, se logra ver a la ex de Toni Costa portando un vestido color rosa fucsia, el cual se encontraba más ajustado en la parte de la cintura, provocando que el cuerpo de Adamari López se viera más esbelto y curvilíneo, mientras que la conductora mantenía los brazos al aire, y parecía verse casi como en sus años de juventud .

Al pie de fotografía, la cual ya contiene más de 25 mil me gusta, el programa de la cadena de Telemundo escribió lo siguiente, afirmando que la querida “chaparrita” se encontraba en República Dominicana: “¡WEPA! @adamarilopez reportando desde República Dominicana para traernos la entrevista exclusiva con Los Montaner 🇩🇴 ¡Solo en #hoyDia!”

No se cansa de presumir su cinturita: Adamari López aparece en las historias de Hoy Día

Por otra parte, fue también mediante las historias de Instagram de la cuenta del programa, en donde una vez más Adamari López sorprendía con tremenda cinturita. En la fotografía, las cuales se borran pasadas las 24 Hrs, se logra observar a la puertorriqueña luciendo un entallado vestido color azul cielo, el cual hacía resaltar aún más su esbelta y nueva figura, la cual con arduo ejercicio y buena alimentación logró conseguir.

Esta “nueva imagen” de Adamari ha provocado que muchos seguidores y no seguidores del programa queden encantados con la belleza que pose la puertorriqueña, provocando un sin fin de piropos para la ex de Toni Costa, sin embargo, otros usuarios creen que realmente ella se operó y que su cambio de imagen no se debe al ejercicio.