Adamari López aparece junto a la Miss Universo

Las critican por su altura

Afirman que Adamari López está muy delgada Ambas siguen viéndose espectacular. La conductora puertorriqueña, Adamari López aparece a lado de la Miss Universo mexicana, Andrea Meza y seguidores se le van con todo a la guapa conductora, afirmando que se la modelo se veía mucho mejor que ella y que el atuendo no le favorecía en nada a la también actriz. Relacionado Christian Nodal dice la verdad de su boda con Belinda ¡Enciende las alarmas por su salud! La actriz Leticia Calderón se encuentra hospitalizada (FOTO) Actriz mexicana anuncia muerte de su bebé recién nacida Actualmente Adamari López se ha estado posicionando en el ojo público desde que dio por terminada su relación con e bailarín español Toni Costa, padre de su hija Alaia, tras esto, la guapa chaparrita ha estado impactando a todos con su espectacular cambio físico, luciendo más delgada y feliz que nunca, algo que se logra observar a través de cámaras. Adamari López aparece junto a las Miss Universo mexicana Sin embargo, tal parece que los malos comentarios no se han ido del todo, ya que en una ocasión en la que Adamari López apareció a un lado de la modelo mexicana y ganadora del certamen de Miss Universo 2021, Andrea Meza, los usuarios en redes sociales se fueron con todo contra esta guapa conductora, quienes no dudaron en dejar varios comentarios al respecto. Fue a través de la cuenta de Facebook de Estrellas Tv, en donde la página publicó una fotografía hace cuatro días atrás, en donde se aparecía la modelo de 27 años, Andrea Meza, justo cuando se encontraba de invitada en el programa de Telemundo, Hoy Día, luciendo como toda una reina de belleza.

Adamari López aparece junto a las Miss Universo mexicana ¿y es humillada? A su lado se encontraba Adamari López, luciendo un atuendo completamente rojo, en la parte de abajo traía un top, junto con un short de tiro alto de color rojo satín, mientras que su cabello caía. Y es que a pesar de que ambas lucían hermosas, la diferencia de estatura esta bastante considerada, ya que la modelo mide 1.80 mts, mientras que la puertorriqueña medía menos de 1.60 mts. Esta diferencia de estatura se convirtió en el centro de la atención de miles de seguidores, en donde destacaban lo alta que se veía la modelo originaria de Chihuahua en comparación con la conductora del matutino Hoy Día.

Las critican; Adamari López aparece junto a las Miss Universo mexicana ¿y es humillada? Entre los comentarios que se podían leer en la fotografía de Adamari López a lado de la Miss Universo, eran varias críticas hacía ambas, afirmando que las dos eran muy delgadas, cuando en un inicio mucho criticaron a la puertorriqueña por estar “pasadita de peso”: “Adamari que ya no se pase, se ve bien, pero ya se está adelgazando mucho, luego se ven como cadaveres”, a lo que otra usuaria le responde: “Preferimos estar flaca que gorda, ella está muy bien, antes la criticaban porque estaba gorda y ahora que bajó no, ni como entenderlos”. Por otro lado algunos seguidores no solo criticaron a Admari López si no también a la modelo de 27 años: “La Miss con las piernas más flacas que he visto, y eso que está en Televisión, imagino que en persona esta peor. Adamari sí que tiene las piernas lindas”.

“Ambas lucen espectaculares” Afortunadamente hubo otros comentarios que salieron en defensa de Adamari López y la Miss Universo, afirmando que ambas lucían espectaculares juntas: “Dos mujeres hermosas latinas, con diferentes tipos de cuerpo y estatura, que viva la diversidad, ya quiseran muchas tener 50 y parecer de 30 años”. “Las dos son hermosas, cada quien en su tipo, Adamari felicitaciones, necesto tu fuerza voluntad, muy admirable, te miras de 30 y llevas muy bien ese estilo con esos buenos abdominales”, “Pero si ambas se ven hermosas, la chaparrita aunque tengas abundancia, eso no importa, lo más bello que luce bien y con muchas energías, Dios la bendiga”, “Esas dos mujeres son el ejemplo para todas aquellas mujeres que se sienten mal porque son chaparritas o altas, ellas además de guapas, inteligentes”.

¿Reconquistará a Luis Fonsi? Adamari López ‘coquetea’ con mini vestido de muñeca y su cinturita A sus 50 años, Adamari López presume cintura y vestido de muñeca… luce maravillosa y más feliz y plena que antes; considerando que está soltera se enfoca en su trabajo y recientemente es jueza de ‘Así se Baila’, show en donde impacta con sus estilos y belleza, como este domingo que la boricua encantó a propios extraños. ¿Va directa a tener la cintura de Thalía? Adamari López está reduciendo muchas tallas gracias a duros entrenamientos, masajes y alimentación, para mantenerse y conseguir sus medidas tan ansiadas sin tantas libras que la aquejaron por años… Por lo que ahora en el programa decidió encantar con un vestido estilo ‘muñeca’.

Adamari López parece una muñeca con ese vestido rosa Con un peinado corto de estilo años 50, dejando sus extensiones de la semana pasada, ahora esta emisión de Así se Baila dejó ver a Adamari López con un vestido rosa mexicano con poderoso entalle a su cuerpo delgado que posó la vista de todos en sus piernas y en su cintura. ¿Los masajes reductivos y la disciplina sirvió para librarse de muchas tallas? Tal parece que sí porque el vestido de muñeca le asentó el cuerpo a Adamari López cuya cintura va que vuela para convertirse en una parecida a la de Thalía, ante el asombro de quienes decían que la boricua no lo conseguiría.

¿La cintura poderosa de Adamari López y su cuerpo bronceado? La piel de Adamari López lució muy bronceada y su cuerpo tonificado tanto así que ella misma se presumió con una sesión de fotos que compartió en su cuenta de Instagram primero sola y después con sus compañeros jueces de ‘Así se Baila’ Christian de la Fuente y Mariana Seoane. “Aquí les comparto fotos del look de la 3era Gala de Así Se Baila!!! Feliz de ser parte del jurado!”, escribió en la descripción de las imágenes donde se anima a hacer poses estilo ‘Marilyn Monroe’ levantando su pierna, pero lo que sin duda dejó a todos impactados fue su cintura reducida.

Cuerpo y cintura con masajes El esfuerzo de Adamari López está siendo recompensado ante las imágenes en las que presumió cuerpo y cintura en su punto máximo de disciplina y a sus 50 años se ve como una jovencita de 20 o 30 años, por lo que los comentarios en el Instagram de ‘Hoy Día’ al verla, la gente comentó: “Definitivamente el mejor estado de una mujer es la soltería mírenla bella feliz”, “Estas Hermosa Feliz por ese logro, pero ya no rebajes más”, “Ella aparenta 30 y no 50”, “Cómo has cambiado”, “Wow rejuveneció unos 20 años se ve muy linda y feliz, amor propio”, “Hermosa una Barbie”, “Te pareces a la Adamari de las novelas mexicanas”, “Wow, este sí está bello”, expresaron ciertas personas.

Una persona comentó que al verla de regia, Luis Fonsi volverá con Adamari López Ante lo regia que lucía Adamari López, una fiel seguidora le comentó que su ex esposo Luis Fonsi se vería arrepentido por dejarla ir y hasta volvería con ella: “Ya veré a Luis Fonsi buscándola hermosa que es”, a dicho comentario varias personas comenzaron a burlarse pero a afirmar que eso no sucedería porque el cantante era feliz con Águeda López: “Fonsi es demasiado feliz con su hermosa familia”, “Para nada no va volver con esa mujer”, “Nada que ver él ya tiene a su familia y es feliz, ya lo pasado hay que dejarlo ahí”, “Fonsi está felizmente casado y tiene una hermosa familia no la va a destruir por buscar a otra”, “Luis Fonsi perdió a Adamari para siempre, y a Adamari no le interesa ese cabezón”, escribieron al polémico comentario.