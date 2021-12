Ante esto, muchos usuarios afirman que Adamari López no se tomó para nada bien estas palabras y comenzó a mandar cientos de indirectas a través de redes sociales, en donde afirmaba que nada de eso era cierto y que no le importaba en lo absoluto lo que dijeran de ella.

Y es que todo cuando la cantante Olga Tañón puso en jaque a Adamari López al contar en un video, mismo que el programa Chisme No Like compartió, en donde supuestamente comentaba que la actriz de ‘Amigas y Rivales’ se había sometido a una operación para bajar de peso y presumir el tremendo cuerpazo que tiene ahorita.

Vaya que las cosas se han puesto bastante complicadas para la actriz puertorriqueña Adamari López, y es que tras afirmarse que la guapa conductora se sometió a una cirugía estética para bajar de peso, usuarios en redes sociales argumentan que “ya no toleran la actitud” de Ada.

Lamentablemente las cosas le salieron al revés, ya que seguidores no solo ahora la atacaron por esta supuesta operación, sino también porque muchos afirman que “ya esta cayendo mal” con tanta indirecta, y otros apuntaron que ya hasta se parecía Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera.

Sin embargo, todo parece indicar que las indirectas de Adamari López para las personas que afirman que se sometió a una operación para bajar de peso no han terminado, ya que recientemente publicó otro video en donde la guapa conductora no parecía querer quedarse callada.

Una seguidora comentó: “Ya empieza a caer mal esta mujer, ya deja de hacer esto videos, de verdad”, a lo que otra seguidora le responde: “Yo también pienso lo mismo, se ve que algo no le gustó”, “Lo que pasa es que desde que se operó le quedaron pocas neuronas, antes era una mujer seria, ahora publica puras payasadas”.

“Le dolió que le dijeran que se operó jaja”, le comentan

Las cosas no terminaron ahí, ya que más comentarios comenzaron a llegar a Adamari López con el mismo filtro que usó Chiquis Rivera en su momento, a tal grado de que dijeron que ya se estaba pareciendo a ella: “Ya hasta parece la gemela de Chiquis JAJA”, “Esta es toda una Chiquis Rivera, no puede ser jaja”.

Muchos comentaron que parecía que realmente la afecta mucho lo que dicen respecto a que se sometió a una operación, ya que no deja de hablar de la situación: “Jaja, lindo su filtro, pero le dolió que le dijeran que se operó para adelgazar, ya que se le pase”, “Jaja para que publicas si no quieres comentarios, mejor quédese en su casa y no diga nada”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en el video. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ