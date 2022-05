Adamari López aparece con escote y se burla de sus ‘fallas’ en el amor

La guapísima presentadora apareció luciendo un sexy conjunto color rojo que dejaba lucir un escote pronunciado. Los seguidores de Ada no dudaron en reír del sentido del humor con el que dice las cosas pero sobre todo, decirle unos cuantos consejos sobre lo que podría hacer para que ya no vuelva a fallar en el amor… Archivado como: Adamari López se burla

Luego de que Toni Costa, su ex, haya entrado a ‘La Casa de los Famosos’ y hablara de su relación con Adamari y como fue que entró en una profunda depresión luego de su ruptura, Adamari ‘respondió’ ante eso y en su Instagram con 7.5 millones de seguidores, publicó un video con un audio de fondo en el que dice “”Si hay algo que yo tenga súper seguro en esta vida, es que donde yo ponga el ojo… ¡Ay! Ahí no es. Nunca es”.

Muchas veces ha llegado a utilizar las risas para contar anécdotas suyas que no son del todo buenas, pero ella prefiere utilizar el humor para además, hacer reír a la gente. La presentadora de Hoy Día desató varias risas luego de publicar un video en donde dio a entender que en su vida sentimental, no le va muy bien…

Adamari López se burla: La guapísima conductora puertorriqueña de 50 años se caracteriza por tener una personalidad bastante agradable, y no es por nada que su cuenta de Instagram llega a los casi 8 millones de seguidores. La boricua preferida de la televisión tiene un gran sentido del humor…

Adamari López se burla: Aconsejan a Adamari ‘poner el ojo’ en hombres mas grandes

Se sabe que Adamari ha tenido dos relaciones extensas y fallidas, el primero fue con Luis Fonsi, quien ella llegó a contar entre lágrimas que fue una situación bastante dolorosa, en donde el decidió ponerle fin a la relación luego de que le detectaran cáncer de seno. Años más tarde conoció a Toni, quien es el padre de su hija Alaïa.

"Hay que hacernos un examen visual Adita, ni modo…", "Tal vez necesitas fijarte en un hombre mas grande de edad que tu, te lo digo con mucho respeto. Tu eres demasiado mujer para estos inmaduros", "Te equivocaste en elegirlos Ada", "No sé cómo duro tanto con ese marido que tenía, lo veo en la casa de los famosos, no mira la cámara, no tiene gracia, no quiere salir ni habla, que pereza". Expresaron algunos de sus seguidores.