“Hay un hombre que tiene como un espacio en su interior. Yo lo tomaría como que la espera un hombre que tiene espacio en su vida para ella y ella cae para atrás como sorprendida, porque capaz que no está esperando esto o no tiene apuro. Sin embargo, se presenta esta persona que adentro suyo tiene para lugar para ella”.

Adamari López amor: Será alguien que ella no conoce

Adamari López no pudo evitar una cara de sorpresa al escuchar sobre ese misterioso y nuevo galán, a lo que Laura Keoroglian dejó entrever que es alguien a quien la conductora boricua no conoce y, aunque tal vez no lo espera, podría darle una nueva oportunidad de conquistar su corazón, el cual en estos momentos está solo.

“Yo creo que es alguien que no conoce y que no se espera eso que le propone, o sea, como que le proporciona muchas cosas al mismo tiempo, como que no demore, no dilata la situación, te muestra que adentro suyo tiene todo el espacio para vos y tu reacción es caer para atrás un poco como ‘no esperaba esto'”.