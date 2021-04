La alfombra roja de los Latin American Music Awards deslumbra con las celebridades y sus atuendos a la moda

Adamari López impactó apareciendo con un mini vestido y sus espectaculares piernas

Varias celebridades se han hecho presentes en la gala Adamari López. La alfombra roja de los Latin American Music Awards vuelve a brillar casi igual a como lo hacía antes de la pandemia, los artistas modelan luciendo sus mejores atuendos para la ceremonia, en la cual van hablar de sus estrenos, de sus expectativas y participaciones, pero respetando los protocolos de sanidad. Una de las artistas que más impactó al momento de aparecer en la ceremonia fue la boricua más querida por los hispanos, Adamari López, quien lució su nueva figura que ha cautivado a todos sus seguidores, portando un mini vestido que le ayudó a resaltar sus espectaculares piernas. Adamari López asombra en los LatinAMAS A través de su cuenta de Instagram, la conductora del programa Hoy Día compartió un video donde se le puede ver con su elegante y atrevido vestido color negro con unos detalles brillosos, en donde aprovechó para presumir sus tonificadas piernas que lucen muy sexys. “Disfrutando en la Alfombra Roja de los @latinamas!!! Gracias a mi equipo por hacer todo lo posible para que fuera parte de esta linda celebración”, así escribió en la grabación que subió a su perfil de Instagram, donde se encuentra posando para la cámara mientras presume su atuendo.

Adamari López alfombra roja: La belleza de la boricua En la cuenta oficial de Instagram del programa matutino Hoy Día, se compartió una imagen donde la conductora puertorriqueña aparece para cambiar mágicamente su atuendo, primero está portando un vestido verde, luego con ayuda de los efectos cambió al mini vestido negro que usa en la alfombra. Inmediatamente los seguidores se hicieron presentes: “Sorry, pero no me gustó… ella igual es bella y la amo”, “hermosa, pero me pareció mirar a Pocahontas”, “se parece a Campanita”, “la más bella nuestra Adamari espectacular”, “mil, mil felicidades, espectacular, te felicito”. Archivado como: Adamari López alfombra roja Latin American Music Awards.

Adamari López alfombra roja: Reacciones de los seguidores La actriz Adamari López es una de las latinas más queridas por los hispanos y siempre le demuestran su amor en los comentarios de su red social, además de que con su nuevo físico, ha cautivado a millones de seguidores que anteriormente la criticaban por su peso. “No creo que haya sido el vestido apropiado”, “es ahí donde vemos los resultados de tanto esfuerzo, bravo”, “qué reina tan espectacular!”, “impresionante el cambio Adamari, simplemente hermosa”, “hermosa cara y cuerpo, pero no me gustó el vestido”, “guapísima!!! Me encanta todo menos el pelo largo porque te hace ver más chiquita, el pelo corto es lo tuyo”. Archivado como: Adamari López alfombra roja Latin American Music Awards.

Adamari López alfombra roja: Cautiva con su nueva figura Los comentarios de los seguidores de la boricua se han hecho presentes en las publicaciones donde Adamari luce su nueva figura, en donde cambiaron las críticas por los halagos, ya que la dieta y el entrenamiento que realiza la conductora está dejando buenos frutos y un cambio favorable en ella. “Qué linda, te ves flaca Ada, continúa tus ejercicios, Jesús continúa bendiciendo”, “por favor no pueden dejar a las menores de edad sin supervisión!! #todaviapuedehacernovelasdecolegial”, “ella está hermosa, divina, Dios derrame lluvia de bendiciones sobre ella y su familia”, comentaron algunos usuarios. Archivado como: Adamari López alfombra roja Latin American Music Awards.

Adamari López alfombra roja: Gaby Espino fue criticada Otra de las celebridades que cautivó con su belleza fue la presentadora y actriz venezolana Gaby Espino, quien se apareció con un elegante vestido largo en color blanco, que deja al descubierto su espalda y con eso ha enamorado a muchos hombres, por lo sensual que luce en la alfombra roja. No podían faltar las críticas que recibió por lo delgada que se ve: “Bellísima, pero extremadamente delgada”, “a mí en lo personal mucho mejor antes, está muy delgadita”, “muy linda, bendiciones, pero está muy delgada”, “exageradamente delgada”, “es preciosa, pero se bronceó demasiado el cuerpo y la cara muy blanca. Hoy no me gustó”. Archivado como: Adamari López alfombra roja Latin American Music Awards.

Adamari López alfombra roja: Ricky Martin y Carlos Vives Entre los artistas que desfilaron por la alfombra de los LatinAMAS estaba el cantante Carlos Vives, quien habló del tema que hizo junto a Ricky Martin, quien también estuvo presente en la ceremonia, desfilando muy fresco con un saco blanco y una playera azul playero. “Fue bueno regresar juntos a San Juan, poder cantar juntos esa canción, poder recorrer las calles aunque sea en soledad por lo que nos ocurre, lo disfrutamos mucho y esa energía está en el video, viví tantos años, me dio tantas cosas esa ciudad que estamos felices”, dijo Vives. Archivado como: Adamari López alfombra roja Latin American Music Awards.

El cantante Camilo apareció en la alfombra de los LatinAMAS Uno de los artistas musicales que tiene más nominaciones, específicamente con seis nominaciones sobre sus hombros, es Camilo, el esposo de Evaluna Montaner, quien se hizo presente por la alfombra vistiendo pantalón negro y camisa blanca, muy fiel a su estilo, con su reconocida barba y bigote. Cabe recordar que es uno de los cantantes que más galardones ha conseguido en los últimos años, aquí se muestra emocionado: “Estamos emocionados por todo lo que estamos viviendo, ha sido un tiempo complejo para todos y esto era una excusa para seguir celebrando”. Archivado como: Adamari López alfombra roja Latin American Music Awards.

Anitta apareció con extravagante atuendo La cantante brasileña Anitta se presentó a la ceremonia de la alfombra previo a la entrega de los Latin AMAs 2021, anteriormente corrieron los rumores de que no se iba a presentar, ya que supuestamente estaba contagiada de coronavirus, sin embargo se confirmó que esto fue falso. La artista luce un atuendo muy extravagante, con un top negro de mangas y una falda de mayas transparente, donde presume su ropa interior, acompañado de unos tacones, esto volvió locos a los seguidores de la brasileña, que de inmediato enviaron sus halagos y piropos. Archivado como: Adamari López alfombra roja Latin American Music Awards.

Jacky Bracamontes en vestido rojo “Hermosa @jackybrv llega a la alfombra roja de los #LatinAMAs más que lista para la gran noche. ¿Qué les pareció su look? “, así acompañaron la imagen de la actriz, donde luce un vestido largo color rojo, el cual resalta que en su abdomen tiene unas tiras y en su manga un moño gigante.⁠ “Envuelta en papel de regalo de Navidad”, “no me gusta ni el peinado ni el vestido”, “¿qué le pasa en la cara?”, “ella linda, pero el vestido nada bonito”, “hermosa, pero me gustaría el pelo recogido”, “la falda es muy aparatosa. No me gusta”, “mmm no me gusta el vestido, no le favorece al cuerpazo que tiene”, fueron algunas críticas. Archivado como: Adamari López alfombra roja Latin American Music Awards.