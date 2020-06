La actriz y conductora puertorriqueña inició un nuevo reto de ejercicios junto a su pareja, Toni Costa

Adamari López sufre y casi se desmaya en medio de sus entrenamientos

“Mis caras lo dicen todo”, comentó

Después de que tomar la decisión de comenzar un nuevo reto de ejercicios junto a su pareja, Toni Costa, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López sufre y casi se desmaya en medio de sus entrenamientos.

En un video que está disponible en su cuenta oficial de Facebook, y que hasta el momento rebasa un millón de reproducciones, Adamari López quiso compartir con sus seguidores sus “caras, gritos y hasta los mareos durante el proceso”.

MIS CARAS LO DICEN TODO 😜🤣😱😅 Hola mi gente linda! Sigo trabajando duro haciendo ejercicios y manteniéndome activa para lograr mi meta de un 2020 con un estilo de vida saludable! Me he dado cuenta que día a día en mis entrenamientos ha sido un sube y baja de emociones y se me antojó compartirles mis caras, gritos y hasta los mareos durante el proceso! 🤷🏻‍♀️ Posted by Adamari Lopez on Tuesday, June 9, 2020

Lista para comenzar con sus entrenamientos, y después de dar la bienvenida a sus seguidores y agradecerles por su apoyo, Adamari López comentó: “Ustedes saben que estoy en este reto de cuatro semanas tratando de seguir teniendo una calidad de vida muchísimo mejor y de estar más saludable. Ya he hecho varias semanas del reto y la verdad, cada vez que empiezo, siento que me voy a morir, que no puedo, que me canso muchísimo”.

La actriz y conductora puertorriqueña aseguró que en las primeras semanas de este reto sentía que se ahogaba, que no podía, que se mareaba y que se iba a caer, pero cada vez se ha ido esforzando más, aparte de que le ha ido encontrando más el gusto a los entrenamientos.

“Pero yo no dejo de hacer caras, no sé si es que viene como parte de los entrenamientos o qué, pero las caras van incluídas, y les quería presentar un poquito de ese collage, de ese esfuerzo que estoy haciendo por tratar de hacer el ejercicio, pero no puedo poner un ‘poker face’, no puedo poner que todo estuviese bien, si no que cada vez que hago un esfuerzo, yo no sé, hago como una cara de pujo, hago cara como de que me duele todo y yo creo que ustedes se van a divertir mucho viendo un poquito de esas caras”.

Adamari López confesó que estas caras también las hace cuando baila con su pareja, el coreógrafo español Toni Costa, en sus clases de baile.

A continuación, la conductora de Un Nuevo Día les pide a sus admiradores que le digan cuáles son las caras que más les gustan, para luego presentar algunas de sus rutinas.

Mientras su entrenador personal y Toni Costa están realizando algunos ejercicios, se nota que Adamari López los está sufriendo, a tal grado que confesó: “Quiero llorar”.

En un momento, de plano Toni Costa tuvo que sostener a su pareja hasta que recuperara el aliento, mientras que en otra ocasión, la actriz y conductora puertorriqueña daba la impresión que no podía más y tuvo que hidratarse.

“Ayúdenme, que siento que me falta el aire”, “Ya no puedo”, “Me mantengo positiva, me mantengo con buena vibra, me mantengo con energía, aunque esté desbaratada”, “Mi gente, aquí vamos”, “No puedo más”, “Uy, me caigo”, son algunas de las frases que dijo Adamari López en sus entrenamientos, en los que, en varios de ellos, se veía como sufría y casi se desmayaba.