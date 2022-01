En un video del matutino, una chica acompaña a Adamari López para presentar una pelota y una especie de aro que ayudarán a las personas a entrenar desde casa sin necesidad de acudir al gimnasio y trabajando las partes de su cuerpo, para ejemplo, la ex de Toni Costa quien no dudó en hacer los ejercicios.

Ahora le piden a Adamari López que su cuerpo no sea tan delgado

¿A la gente nunca se le da gusto? Cuando hace un año, la gente estaba desesperada porque la ex de Toni Costa bajara de peso, ahora parece todo lo contrario, pues tal fue la disciplina que tuvo Adamari López con su cuerpo, que resulta casi un chiste que le estén pidiendo que ya no adelgace.

“No bajes más de Peso, que bueno estés recuperada”, “Aunque perdiste de peso cuando te pones poca ropa te ves más viejo..así con ropa tapadita te ves más bonita”, “A mi me encantaban tus piernas, ahora estás más delgada y te vezs Bella pero no adelgaces más porque ya tan flaca No, se que se burlaban de ti por estar rellenita pero a mi me gustabas más rellenita estás muy delgada solo es algo que yo veo si es por tu Salud es diferente”, manifestaron más personas.