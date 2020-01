Página

1 de 4

Adamari López hizo una extraordinaria labor desde Puerto Rico

La presentadora de televisión fue hasta la isla para cubrir los temblores que la sacudieron

Sin embargo, se topó con la grata sorpresa de encontrarse con una bebé de nombre Alaïa, pero rápido notaron algo

Ahora que Adamari López está en Puerto Rico, se encontró con una bebé que se llama igual que su hija Alaïa, a la que quiso llevar hasta su casa, pero rápidamente sus seguidores notaron algo en la presentadora.

Durante unos días, la conductora de Un Nuevo Día estuvo en su natal Puerto Rico para cubrir las noticias de los temblores que han estado azotando a la isla, dejando incalculables daños.

La boricua pasó de todo, desde sustos por réplicas, hasta momentos emotivos y nostálgicos.

Esto último se vio reflejado en un video publicado por el matutino de Telemundo, en donde se aprecia a Adamari López cargando en sus brazos a una bellísima bebita de pocos meses de vida.

TE PUEDE INTERESAR: Pepe y Ángela Aguilar se visten de luto tras sensible fallecimiento de alguien muy importante (FOTOS)

“Miren a esta bebé que me encontré aquí en este refugio”, dijo Adamari López con una tierna voz y el instinto maternal a ‘flor de piel’.

Asimismo, reveló una grata sorpresa. Y es que la bebita tiene el mismo nombre que su hija: “Se llama Alaïa también como mi hija y es la más pequeña de cuatro hermanitos”.

“Ella tiene nada más un mes y medio (de nacida)”, continuó explicando la boricua.

Y con una sinceridad tremenda, la esposa de Toni Costa mencionó que quisiera llevársela a su casa.

“Me la quisiera llevar para mi casa”, dijo la conductora.

Y es que el angelito que traía entre sus brazos se veía extremadamente dulce.

Cabe señalar que en las redes sociales se ha especulado que Adamari López siempre quiso tener otro hijo, aunque a sus 48 años podría resultar algo peligroso.

Aunque resultaría mejor tener hijos en la época de los 20 años, la madurez y la inteligencia emocional que brindan los 40 podrían resultar benéficos.

¿Te gustaría que Adamari López tuviera un bebé o adoptara a uno? ¿Te gustaría que Alaïa tuviera un hermanito?

Luego de confesar que quería una ‘segunda’ Alaïa en su casa, la conductora mencionó que el hermanito de la criatura no la dejaría: “El hermanito me dijo que negativo, que no me la puedo llevar”.

Por otra parte, explicó la difícil situación por la que atraviesan los habitantes de Puerto Rico ante los diversos temblores que han azotado a la isla: “Si para un adulto es difícil estar en una situación como esta, imagínense cómo será estar con sus hijos, con los pequeñitos”.

Algunos seguidores se hicieron presentes en la sección de comentarios ante el emotivo video de Adamari López con una hermosa bebé en brazos.

“Llévatela a tu casa Ada, hasta que se pueda recuperar su familia”, dijo una seguidora.

Sin embargo, otros le recriminaron: “Como si eso fuera tan fácil. Te crees tú que los padres se la van a dar, es que la gente no piensa”, “bien dicho, muchas veces gente sin sentido común o un poco de humanidad los hace así como esta gente que porque ve necesidad pueden tratar como les venga en gana”.

Pero otros más elogiaron a la bella Adamari López: “Solo quien tiene hijos sabe Ada. Qué linda te ves con esa bebita en tus brazos”, “Dios te bendiga Ada, eres muy bella por dentro y por fuera”, “qué linda, yo también quiero una bebé”, “qué ternura”, “qué linda persona eres”, “tú sí que eres una persona noble de corazón”, “tu calidad humana es inmensa. Tu rostro refleja que no te importa cómo te ves en pantalla, sino lo único que te importa es transmitir el dolor que están viviendo tus compatriotas. Grande”, tu ayuda es incondicional, eres un gran ejemplo”.