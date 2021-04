“Quiero que sepas que me has motivado a perder libras, he perdido casi 60 libras y sufro de una enfermedad auto inmune y veo Hoy Día por ti y quiero que sepas que motivas a personas, eres un ser de luz y muchas gracias”, dijo la fanática a Adamari López quien jamás pensó que su ‘acento mexicano’, que aparentemente ‘se le salió’, le ocasionaría críticas fuertes.

Las críticas a Adamari López cayeron por un supuesto ‘acento mexicano’ que ‘se le salió’ en la transmisión

Adamari López agradeció el apoyo de sus fans: “Gracias Angie, me vas a hacer llorar, pero quiero que sepas que así como ustedes me ven a mí como una motivación para mí ustedes lo son también así que les agradezco infinitamente el cariño, el apoyo, las oraciones para mi, para mi familia, todo lo que me regalan y me da fortaleza para salir adelante y para seguirlas inspirando también”.

La conductora de Hoy Día finalizó: “La abrazo y espero conocerlas en persona en algún momento para regresarles un poquito de ese cariño que ustedes me dan, gracias por haberse unido”, pero en los comentarios del video publicado, apareció gente ‘ofendida’ por el supuesto ‘acento mexicano’ que la boricua utilizó en ese instante.