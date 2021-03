Los 15 looks de impacto de Adamari López con los que sorprendió a todos

Desde el inicio del programa Hoy Día, Adamari López ha sorprendido con su imagen

La actriz y conductora puertorriqueña impacta con sus 15 looks más recordados

La simpática boricua provoca todo tipo de reacciones en redes sociales Si hay alguien que no pasa desapercibida cada ocasión que aparece en la cuenta oficial de Instagram del programa Hoy Día de Telemundo, es una de sus conductoras, Adamari López, quien ha sorprendido con su imagen de unas semanas a la fecha. En esta ocasión, te compartimos sus 15 looks de impacto con los que ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales, pues mientras unos la halagan por su incuestionable belleza, otros se le van con todo al asegurar que no luce ropa que le favorezca en lo absoluto. Siempre bella y carismática Nacida el 18 de mayo de 1971 en Humacao, Puerto Rico, Adamari López luce en esta imagen un atuendo que provocó reacciones encontradas, aunque otros no dudaron en destacar la belleza de su rostro. La esposa del coreógrafo español Toni Costa, y madre de la pequeña Alaia, no se imaginó lo que le dirían los usuarios. “Las mangas abombadas no le quedan bien, hace que se vea muy gruesa. Otras veces ha estado bellísima con sus looks. Ese traje no le favorece”, “Siempre bella y carismática”, “No me gustas”, “Demasiado linda”, “Si el modelo no le queda bien, otros días se ha colocado unos modelos muy lindos, pero de todas formas ella es muy linda”.

“Cada día está más bella” Algo que muchos seguidores de Adamari López recuerdan de ella es su singular sonrisa, la cual resalta aún más en este original vestido azul con el que muestra sus bien torneadas piernas. Famosa por participar en un sinnúmero de novelas, la boricua impactó con este look a los usuarios. “Cada día está más bella, me encantan su outfit y su vibra”, “Eres una belleza, no nada más de cuerpo, sino de alma, eso es lo más importante”, “Me encanta, cada día se ve mejor”, “Que guapa está Ada”, “Estás hermosa, Dios te bendiga”, “Que linda, cada día me gustan más sus outfits”.

“Cómo ha bajado de peso” En varias ocasiones, junto a su esposo, la actriz y conductora puertorriqueña ha participado en retos para bajar de peso, logrando muy buenos resultados a la fecha y que no ha pasado desapercibido por sus fans, como en esta ocasión, en la que Ada se dejó ver con un vestido de original diseño. “Me encantas, estás muy hermosa, el vestido súper bello”, “Cómo ha bajado de peso”, “¿Cómo le hace para ser tan linda?”, “Que bonita”, “Que linda está, parece una niña”, “Bellísima”, “Linda”, “Hermosa”, “La eterna juventud”, “Te ves hermosa y delgada”.

“Dicen que la sonrisa cuesta menos que la electricidad” En ocasiones anteriores, muchas personas, más que criticar a Adamari López, rechazaban el trabajo que estaba realizando la persona, o las personas, que la “asesoraba” en cuanto a su imagen, pero parece que esto ha quedado atrás. En una publicación de hace apenas unos días, la boricua porta un vestido por encima de las rodillas y un discreto escote que resalta aún más su figura: “Ese es tu look… muy fantástica chaparrita”, comentó un usuario y ese fue el sentir de muchas personas más.

Usuarios notan que Adamari López luce muy diferente “Una imagen dice más que mil palabras”, y al ver esta fotografía, no hay más qué decir. Simplemente, Ada luce espectacular con una blusa a los hombros en color amarillo y una mini falda de color verde. Sus zapatillas hacen juego con todo el outfit. Sus admiradores no quisieron quedarse atrás y así se expresaron: “Esa dieta y ejercicios va viento en popa”, “Me alegra que Adamari está cambiando de look, se ve hermosa”, “Cada día más bella”, “Luces hermosa, me encanta esa combinación”.

Le dicen a la boricua que “no pueden con su belleza” Antes de continuar con “Los 15 looks de impacto de Adamari López con los que sorprendió a todos”, cabe recordar que la actriz y conductora puertoriqueña alcanzó la fama en México gracias a su destacada participación en la telenovela Amigas y rivales. En una publicación que se compartió en las redes sociales del programa Hoy Día, podemos ver a Ada con un vestido floreado y un peinado muy diferente al que tiene acostumbrados a sus seguidores. “Wow, no sé quien la viste, pero definitivamente se lleva un 10”, expresó un internauta.

“Bella por dentro y por fuera” Fue el pasado 2 de marzo cuando Adamari López “se voló la barda” con un atuendo que despertó las más bajas pasiones de sus admiradores, ya que lució un vestido escotado y mostró un poco más de pierna. Lo complementó con un original peinado. “Bella por dentro y por fuera. Nos encanta el look colorido y elegante de nuestra Adamari López para este martes en Hoy Día”, se puede leer en esta publicación que hasta el momento tiene más de 100 mil “Me gusta” y comentarios de todo tipo.

“Súper delgada, así tenía qué verse” Hija de Luis López, empresario de pompas fúnebres de Humacao, Adamari comenzó su carrera a los 6 años de edad junto a la actriz puertorriqueña Johanna Rosaly y el cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma” en la producción del canal 2 de Telemundo de la novela Cristina Bazán. Ahora, en la que nuevamente luce un vestido escotado y su singular sonrisa, sus fans le dijeron que “así tenía qué verse, súper delgada”, además de que por fin le cambiaron el estilo y “ahora si luce más esbelta y bella como es ella”. ¿Estás de acuerdo?

“La suerte” de Adamari López Con motivo del estreno del primer capítulo de “La suerte de Ada”, las redes sociales del programa Hoy Día compartieron una fotografía en la que Adamari López “no se cansa” de mostrar lo bella que es, algo que notaron de inmediato los usuarios. “Muy hermosa, ahora no digan que es photoshop porque esta si es real”, “Qué cambio más favorable”, “Me encanta el nuevo look, espectacular y el cabello hermoso”, “Me encanta ver a esta mujer”, “Cómo me gusta cómo luces últimamente, o sea, ropa y peinado lindos para una bella”.

Felicitan a Adamari López por lo delgada que se ve Líneas arriba, comentábamos que una imagen dice más que mil palabras y esta fotografía no es la excepción. Adamari López porta un conjunto en color azul que resalta su figura, el cual complementa con un original maquillaje que encantó a todos. “Que delgada te ves, felicidades”, “Lo que se ponga, le luce bello”, “Linda ella, su personalidad es adorable, irradias buenas vibras, Ada”, “El pelo largo le queda muy bonito”, “Los ojos”, “Hermosa, que bello outfit”, “Bella, ¿ves que todo se puede? Te ves espectacular”.

“Qué bueno que comienzas con la actuación” Pero no todo es miel sobre hojuelas, y aunque de nueva cuenta la actriz y conductora puerorriqueña luce guapísima, ahora con un outfit en color blanco enmarcado por un original cinturón, los usuarios no le dieron mucha importancia y prefirieron atacar el nuevo formato del programa Hoy Día, antes Un Nuevo Día. Cabe recordar que Ada estuvo casada con el cantante Luis Fonsi, a quien conoció en México en el 2001. En 2004 anunciaron su compromiso, casi al mismo tiempo que ella anunció que tenía cáncer de seno.

Un poco más atrevida Como parte de la nueva imagen que ha mostrado la actriz y conductora puertorriqueña, llama la atención que ha decidido usar vestidos escotados, como en esta ocasión, en la que estuvo a punto de “sufrir” un inesperado accidente. “Diosa por fuera, hermosa por dentro”, “Esta mujer se ve cada día más joven”, “Cada vez más hermosa, se está notando tu esfuerzo y tu dedicación”, “Muy linda, ese color le queda al cien”, “Ahora si la están vistiendo súper bien para su figura”.

Adamari López, estilizada y elegante De azul, y con unas curvas que tenía muy escondidas, la esposa de Toni Costa arrancó los suspiros de sus seguidores con este espectacular atuendo. A pesar de haberse divorciado de Luis Fonsi en 2009, muchos aún le recriminan al cantante por haberla dejado a pesar de tener cáncer de seno. “Ahora si, y no lo digo por lo delgada que se ve, sino porque ahora se viste mejor, se lo merece, ella es demasiado hermosa”, “Así te ves muy estilizada y elegante”, “Vas muy bien, esas libras menos te quedan espectacular, sigue así”, “Te ves muy linda con ese color y ese tipo de ropa”.

“Se aceptan sonrisas y mucho optimismo” A mediados de 2011, Adamari López confirmó su relación con Toni Costa. Ambos se conocieron en el programa Mira quien baila, en donde Toni era la pareja de baile de Adamari. Años después, fruto de su amor, nacería su primer hija, de nombre Alaia. Con un toque coqueto, la boricua luce en esta imagen un conjunto en color rosa que resalta nuevamente su figura. En esta ocasión, muestra otro peinado muy diferente al acostumbrado. Más de 60 mil personas a las fecha le han dado like a esta foto.