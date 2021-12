Adamari López aparece ’empapada’ y con mini traje rosa (FOTO)

Adamari aparece con un mini traje de baño.

Las redes sociales se encienden con foto de Adamari López.

La conductora puertorriqueña roba suspiros. Adamari enciende redes sociales. Adamari López vive su vida frente a las cámaras y las redes, haciendo partícipes a sus seguidores de cada paso que da a través de su cuenta personal de Instagram, pues les comparte absolutamente todo a cada uno de ellos, así como en los momentos llenos de amor, desamor, estrés entre tantas situaciones más que pasa la guapa conductora. En uno de los reels que acostumbra a hacer, la bella Adamari dejó que enormes lágrimas corrieran por sus mejillas en el clip que compartió claramente la escuchamos decir lo siguiente: “No entiendo por qué dicen que yo lloro mucho. A mi nada me afecta, ¡no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo!”. Tras haber posteado ese video recibió mucho apoyo por parte de sus seguidores. Adamari involucra en su vida diaria a sus seguidores y se muestra ’empapada’ y en mini traje rosa Mediante sus historias en la misma red social la puertorriqueña comparte con sus seguidores lo que le sucede, triunfos y fracasos. Hace unos días atrás vimos que mediante uno de sus estados en Instagram presentó a quién es su nueva pareja de baile, se mostraba muy feliz que contagió a más de uno con esa alegría. La bella presentadora de televisión ha recibido muchas muestras de amor por parte de quienes la admiran, pues muchos saben la historia y los momentos complicados por lo que ha pasado gracias a que ella misma hace partícipes a cada persona que ingresa a su cuenta personal en la red social de Instagram.

La conductora puertorriqueña se soltó en llanto a moco suelto en redes sociales y ahora en mini vestido rosa Tras haber posteado su reel en donde la vemos llorando conmociono a más de uno que sigue su cuenta, pues para muchos ‘La chaparrita de oro’ no merece ser lastimada ni por lo más mínimo, aunque personas que no la toleran comentaron cosas como “que payasa” y fue atacada por muchos y defendida por otros. Sin imaginarse que únicamente se trataba de una broma más que la boricua realizó así como muchos otros reels que ha compartido en su cuenta de Instagram, a Adamari le encanta disfrutar el momento y ahora más que nunca, pues se le ha visto completamente plena y feliz.

Adamari en mini traje rosa que ha cautivado a más de uno A través de su cuenta de Instagram, la guapa conductora reveló la identidad del hombre que la acompañará este domingo en la pista. Se trata del bailarín chileno Julio Allendes, de 24 años de edad, quien se dio a conocer en el programa “Rojo TV” de su país natal.Ha destacado por su talento en diferentes concursos de baile. Cosa que en muchos causo muchas dudas si habría algún tipo de chispa o no. Tras ello la guapa hispana ha decidido posar para la portada de la revista ‘Hola’ en dónde la vemos con un mini traje de baño color rosa fucsia que resalta sin dudarlo el color de sus ojos.

¡LA FOTO MÁS SENSUAL DE ADAMARI LÓPEZ! (AQUÍ ABAJO) Empapada y con una mirada súper sensual posó ante las cámaras de la revista mostrando a la renovada puertorriqueña. Adamari López presumió la nueva figura que ha logrado a los 50 años durante la sesión fotográfica que protagonizó para la reciente portada digital de la revista Hola USA. La presentadora compartió en redes sociales videos del proceso que tomó el realizar cada una de las tomas, desde el maquillaje hasta el resultado final. Posó para las cámaras ataviada con un traje de baño rosa fucsia de un hombro, con detalles drapeados sobre el frente y área del bikini alto. Sin duda alguna con ese outfit se nota muchísimo la perdida de peso que ha tenido la guapa presentadora de televisión. Archivado como: Adamari enciende redes sociales.

Más hermosa y atrevida que NUNCA Adamari López Para posar ante las cámaras que captaron su peculiar belleza apareció con un maquillaje súper cálido y natural, con su cabello suelto con partido en medio y por si fuera poco, debajo de una regadera que la hace lucir completamente empapada y con una mirada muy seductora. En otro video mostró otros outfits que lució para la sesión, incluido un mini vestido blanco brillante con finos tirantes, un bodysuit negro con puntos blancos y un blazer rojo que usó bajo la tendencia sin pantalón. No cabe dudas que la hermosa Ada cada vez se muestra más segura de sí misma. Archivado como: Adamari enciende redes sociales.

Adamari López ha estado en boca de todos por diversas situaciones La puertorriqueña ha sido muy mencionada últimamente y ha estado bajo los reflectores en diversas entrevistas, todo debido a su reciente separación con Toni Costa, pues en mayo pasado anunciaron la terminación de su relación después de pasar 10 años juntos como pareja. Una decisión importante que tomaron Toni y Adamari fue el seguir teniendo una comunicación tan normal todo por el bienestar de la pequeña Alaïa a la vez que cada quién rehace su vida, considero importante que continúen con una relación amistosa agradable ante los ojos de su hija. Archivado como: Adamari enciende redes sociales.

La presentadora de televisión puertorriqueña luce despampanante Por si fuera poco Adamari se ha encontrado envuelta en muchos medios de comunicación debido a su gran y notoria perdida de peso pues principalmente se crearon rumores de que nuevamente padecía de alguna enfermedad lo que la llevó a enflacar tanto, pero después la verdad salió a la luz. Sin embargo, y en sus propias palabras, esta bajada también ha tenido sus estragos. No todo es de color de rosa. Y aunque los efectos no son especialmente graves o importantes, sí hay que ponerles un parón para que la cosa no vaya a más. “Ustedes saben que la edad como mujeres nos pasa factura y, además, con la pérdida de peso que he estado teniendo hay que cuidarse” expresó en un vídeo de Facebook.

Adamari considera encontrarse en una nueva etapa en su vida Después de haber posado para la revista ‘Hola USA’ le realizaron una entrevista en dónde compartió hasta sus secretos más íntimos, de acuerdo a lo que se lee en la revista Adamari se mostró muy cómoda y expreso con mucha sinceridad cada una de sus respuestas, no cabe duda que es una mujer sin filtros. En la entrevista le realizaron una pregunta respecto a su nueva apariencia y la nueva etapa que está viviendo, “Creo que he tenido… nuevamente una montaña rusa de muchas emociones por cosas que han pasado últimamente. Estoy tranquila con las decisiones que he tomado, pero eso no quiere decir que no deje de afectar y que emocionalmente no te pegue”. Fue la respuesta de la puertorriqueña.

A través de la portada Adamari lanza mensaje indirecto a su ex pareja La conductora del matutino de Telemundo poco a poco ha ido revelando detalles tras su separación con el padre de su hija y una de las frases que aparecen en plena portada de la revista ‘Hola USA’ en la que posa con ese atractivo mini traje de baño rosa ha dado mucho de que hablar. “Me estoy dando ese lugar que me merezco” es la contundente frase que la revista decidió plasmar en su primera plana, ¿será que aunque llevan una buena relación Adamari se quedó con muchas cosas guardadas y por ello decidió mandar esa gran indirecta? Podría ser.

La conductora puertorriqueña confesó sentirse espectacular tras todo el proceso que ha vivido En medio de la charla entre la revista y Adamari resaltó una pregunta muy especial y que muchos de sus seguidores les gustaría resolver, pues le preguntaron que tal se ha sentido con todo el proceso que ha vivido desde su separación amorosa y la gran perdida de peso. Para lo que Adamari les compartió: “¡Espectacular! Me siento muy bien. Creo que dentro de todo he tenido un aprendizaje de vida muy bonito. ¿Qué me han tocado momentos duros? Sí. ¿Qué me han tocado momentos hermosos? También”. Argumentó ‘La chaparrita de oro’ para la revista.

La guapa conductora reveló haberse sometido a un tratamiento láser Lo que hace esta técnica es que mantiene el colágeno y le da elasticidad a la piel. Por el momento, la parte que más se resiente es el cuello, donde tras una bajada notable de libras, es donde se suelen acumular las arrugas. “¡Miren cómo quedó ese cuellito!”, dijo feliz. “A seguir cuidándonos y dedicándonos un poquito de tiempo”, se despidió encantada. People en Español. Sin embargo Adamari demuestra que si te propones algo si se puede lograr, que si planeas mejorar tu figura es completamente posible, el secreto está en ser muy perseverante y constante, ya que al iniciar una vida saludable hay que ser responsables y disciplinados en su totalidad. Archivado como: Adamari enciende redes sociales traje rosa