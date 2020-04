Muere el músico Adam Schlesinger a causa de coronavirus

Fue ganador de tres premios Emmy y logró nominaciones a Oscar, Grammy y Globo de Oro

Estaba hospitalizado en Nueva York y que le habían instalado un respirador artificial

Adam Schlesinger coronavirus muere. El músico Adam Schlesinger muere a los 52 años, a causa de complicaciones por coronavirus (Covid-19), estuvo hospitalizado en Nueva York, reportó The New York Times.

Fue el abogado del famoso, Josh Grier, quien confirmó la información; el martes dijo que el ganador de tres premios Emmy se encontraba hospitalizado en Nueva York y que le habían instalado un respirador artificial.

“Está muy sedado, al igual que todas las personas que usan respiradores, pero nadie ha usado la palabra ‘coma'”, dijo Grier el martes.

Schlesinger logró diversas nominaciones a los premios Oscar, Grammy, Globo de Oro y más durante su carrera; su trabajo en Crazy Ex-Girlfiend le hizo ganar su más reciente presea: el Emmy por la canción “Antidepressants Are Not a Big Deal”.

Adam Schlesinger, the lead singer of Fountains of Wayne and writer of hits like "Stacy's Mom," died from coronavirus complications. He was 52 https://t.co/ohGHLBR5TX pic.twitter.com/jne0baUAvJ — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 2, 2020

Fue cofundador de la banda Fountains of Wayne, en 1995, y junto al grupo recibió dos nominaciones al Grammy por su hit “Stacy’s Mom”, lanzado en 2003.

También fue integrante de las bandas Ivy y Tinted Windows, aunque otra faceta muy importante de su trayectoria fue la composición para cine, rubro en el que fue candidato al Oscar a la Mejor Canción Original por “That Thing You Do!”, el tema principal de la película musical That Thing You Do! (1996), que dirigió y protagonizó Tom Hanks.

Adam fue miembro de las bandas Fountains of Wayne y Ivy. La primera considerada de culto y cuyo sencillo “Stacy’s mom” llegó al número 21 de la lista Billboard en 2003.

Entre sus reconocimientos fue nominado al Oscar y Globo de oro por Mejor canción original por su trabajo en la cinta “That thing you do!”, de 1996 donde compuso el tema.

La película fue dirigida por Tom Hanks y gira entorno a una banda de Rock ficticia llamada The wonders que, precisamente sólo tuvo un éxito comercial (one hit wonder).

El deceso se suma a la lista de celebridades que también han perdido la batalla ante el coronavirus (Covid-19). El músico estuvo hospitalizado desde la semana pasada.

Pero esta no es la única muerte que ha lamentado el mundo del espectáculo ya que recientemente se informó que otro cantante Joe Diffie, ganador del Grammy y cantante de música country, falleció a los 61 años, debido a complicaciones por Covid-19.

Diffie tuvo varios éxitos en los 90, con baladas del género honky-tonk como “Home” y “Pickup Man”.

La noticia fue confirmada por su publicista, Scott Adkins, quien aseguró que falleció en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos.

El cantante y ganador del Grammy anunció apenas el viernes que dio positivo a Covid-19, convirtiéndose en la primera celebridad del country en hacer público el diagnóstico

Entre sus éxitos musicales destacaron “Honky Tonk Attitude”, “Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die)”, “Bigger Than the Beatles” y “If the Devil Danced (In Empy Pockets)”.

Sus álbumes de mediados de los 1990, Honkey Tonk Attitude’ y Third Rock From the Sun, lograron discos de platino.