Expresó su apoyo total a Cuba

Días antes de su sensible fallecimiento, Adalberto Álvarez defendió el derecho del pueblo cubano a manifestarse contra el Gobierno en la isla y exigir su libertad: “Imposible permanecer en silencio ante todo lo que está pasando en nuestro país”.

“Las calles de Cuba son de los cubanos. Me duelen los golpes y las imágenes que veo de la violencia contra un pueblo que sale a la calle a expresar lo que siente pacíficamente. A ese pueblo les debo lo que soy hoy en día y no me importa la forma de pensar de cada uno de ellos porque eso es derecho de cada cual y más allá del pensamiento político está el derecho humano, por eso no puedo hacer más que estar de su lado en momentos difíciles”.