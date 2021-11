Los guardias de seguridad de La Playita Bar, no se detalla para qué empresa trabajaban, sacaron sus armas y comenzaron a dispararle al conductor de la camioneta Ford para que se detuviera. El conductor presuntamente también respondió a los disparos, aunque los peritajes forenses del caso aún no lo han determinado con certeza.

“Nuestros corazones están destrozados”

La joven Claudia Quintana abrió la cuenta In memory of Ada Beatriz Aguilar (En recuerdo de Ada Beatriz Aguilar), en la red social Go Fund Me, para recaudar fondos para que su familia pueda darle sepultura a su madre muerta como la víctima inocente tras el tiroteo afuera de La Playita Bar.

“Nuestros corazones están… destrozados porque ella fue una parte importante de todas nuestras vidas y ahora parece que no podemos ver la vida sin ella. Como cualquier otra tragedia, esto es totalmente inesperado y, lamentablemente, no estamos preparados ni económica ni emocionalmente para ello”, escribió Claudia Quintana al pedir ayuda.