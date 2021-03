Como se informó en MundoHispánico al momento en el que estalló el caso, Travis Clark, de 37 años, quien era pastor de la Iglesia Católica Romana Saints Peter and Paul, en Luisiana, fue captado en un video grabado por sí mismo teniendo sexo con dos mujeres en el altar de la iglesia en septiembre pasado.

Buscan eliminar los cargos

El pastor y las dos mujeres, quienes eran dominatrices según la reseña de Boston 25 News, fueron acusados ​​originalmente de cargos de obscenidad porque su acto podía verse claramente desde la calle, pero luego esos cargos se redujeron a los cargos menores de vandalismo.

“Está claro que el Estado hizo todo lo posible por distorsionar los hechos de este caso para que se ajustaran a su propia narrativa”, dijo Bradley S. Phillips, abogado de Dixon y Cheng, a WWL. Al mismo tiempo, agregó: “Una vez más, han sobrepasado sus límites en esto que no es nada más que un intento apenas velado de regular la moralidad de individuos privados. El hecho de que no te guste algo no lo convierte en un delito. Mis clientes esperan su día en la corte mientras continuamos luchando contra esta acusación sin fundamento”.