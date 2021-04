La cantante Virggi López su experiencia en el jacuzzi con Raúl de Molina

Cantante asegura que el conductor de El Gordo y la Flaca la tocó inapropiadamente en tres ocasiones

Virggi López asegura que Raúl de Molina no fue un caballero con ella en el jacuzzi Raúl de Molina. En una época del Me Too las mujeres se han sentido seguras de alzar la voz y relatar las malas experiencias que han vivido con hombres, y el medio del espectáculo no se escapa a dichos señalamientos. Y ahora se dan a conocer fuertes acusaciones contra Raúl de Molina. En entrevista con Javier Ceriani y Elisa Beristain para el programa Chisme no like, la cantante y actriz Virggi López relató la experiencia que tuvo con el conductor del popular programa El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina, cuando fue invitada a su famoso jacuzzi. Raúl de Molina: ‘El hombre empieza a meterme la mano’ En la entrevista la prima de Noelia relató la ocasión en que visitó el estudio de La Gorda y la Flaca para promocionar su material discográfico, en dicha emisión fui invitada a compartir con el conductor Raúl de Molina su famoso jacuzzi, pero dicha experiencia no fue nada grata, pues aseguró que la tocó en tres ocasiones. “Yo entró al jacuzzi, me quito la bata, quedo en bikini, ya sabes, entro al jacuzzi y yo inocente, porque tú no te vas a imaginar que una persona quiera crear una situación incómoda en vivo. Y resulta que el hombre empieza a meterme la mano por debajo del agua, a agarrarme las pompas, agarrarme las pompas”, relató Virggi López.

Raúl de Molina: ‘Tenía que sonreír’ La también empresaria continuó con su relato: “… y yo eh, primera, ok, tu sabes estás empezando, no puedes parar un en vivo, no lo vas puedes parar, oh no, tenía que sonreír. Segunda, por debajo, y yo oh my Good, y entonces claro, ya me desconcentro, no estás pendiente de vender lo que fuiste a vender”. “Tercera, y yo oh, tres veces, en vivo”, narró la cantante y empresaria Virggi López, sobre los supuestos tocamientos que “El Gordo” de Molina le realizó cuando acudió al programa de El Gordo y la Flaca en el año 2005, cuando ella promocionada su carrera musical.

Raúl de Molina: ‘Estamos en una sociedad machista’ Virggi López aseguró que si no había dicho nada al respecto fue porque no le iban a creer, “cuando uno está empezando en esto, uno no va a decir, este señor me hizo eso, lamentablemente estamos en una sociedad machista donde toca callarse porque estamos empezando y si dices algo tu carrera se va a dañar, nadie te va a creer”, dijo. López aseguró que ella ya dejó ese capítulo de su vida atrás y que no le dejó ninguna secuela emocional, “entonces no se lo dices a nadie, y lo dejas pasar, lo dejas así, y next, para poder ya sabes, depurar y tú poder seguir tu vida”, relató la cantante, quien también contó sobre como su carrera se vio apagada.

Raúl de Molina: ‘No soy la primera que han tratado de tocar’ La también productora aseguró que a partir del movimiento Me Too se debe dejar de normalizar el abuso. “Me parece que es un buen momento para dejar de normalizar el abuso de cualquier tipo, como dijo Lucía Méndez, porqué no hablamos de las cosas que nos hacen para ver si a la gente le de miedo tocarte con el pétalo de una rosa”. “No es para victimizar, lo que hago es para que la gente hable del tema porque no soy la primera que han tratado de tocar, de abusar detrás de camerinos”, reiteró la cantante en su plática con Javier Ceriani y Elisa Beristain para el programa Chisme no like. VER VIDEO AQUÍ

Raúl de Molina: Vio frenada su carrera en la música Al ser cuestionada si el repentino “freno” a su carrera artística fue por el apoyo que le dio a su prima Noelia, cuando la cantante acusó a su padrastro Topy Mamery, de abuso, dijo: “Tú sabes que cuando la gente no te conoce bien y tu te quieres poner del lado de la verdad, hablando del público, la gente se confunde, yo recibí muchas negativas de mucha gente, pero muchos comentarios positivos por otro lado”. “Pero en lo que me pasó a mí, es que yo tenía un equipo grande, como cualquier artista que sale al mercado, y bueno como SBS es una gran empresa, en varias radios no querían poner mis canciones y yo sabía por qué. Solo una persona en SBS se atrevió a poner mi canción y a los dos años lo corrieron”, narró la cantante haciendo referencia a que Topy Mamery, le puso piedras en su camino, pues él era un ejecutivo importante de dicha empresa.

Noelia dice que a ella nadie le creyó Otra que también uso los micrófonos de Chisme no like fue la cantante puertorriqueña Noelia, pues habló en el programa del periodista Javier Ceriani, sobre la situación por la que está pasando la artista Frida Sofía, en la que acusó a su propio abuelo de tocamientos inadecuados cuando era una niña. Al tocar dicho tema, la cantante recordó la situación que ella vivió años atrás cuando denunció a su padrastro y aseguró que varios programas de televisión no le dieron créditos a las acusaciones de abuso que ella destapó en contra de Topy Mamery.

Intentaron silenciarla Durante la entrevista que tuvo por videollamada con el periodista Javier Ceriani, Noelia cuenta que ella pasó por lo mismo hace 16 años con su padrastro Topy Mamery, y que lo denunció en el programa del Gordo y la Flaca, donde afirma que intentaron silenciarla. La talentosa artista dijo que fue a denunciar lo ocurrido con su padrastro, ya que sufrió de abuso sexual al igual que Frida Sofía, al programa de Univisión, pero que tanto Lili como Raúl de Molina intentaron silenciarla al no creer en sus palabras, de que había sido violada por en ese tiempo su manager.

“Lili Estefan me mandó a callar al aire” Noelia recordó como había sido abusada por su mismo padrastro, y que ella quería denunciar en público a su padrastro, ya que su misma familia no creyó en sus palabras, incluso menciona que el programa del Gordo y la Flaca además de silenciarla se burlaron de ella. “Me silenciaron. Inmediatamente, Lili Estefan me mandó a callar al aire. Yo estaba en unas condiciones sumamente delicadas. Estaba en el proceso más peligroso del proceso. Me silenciaron de una forma horrible, estaba al aire, me dijo varias cosas como ‘no hables así de tu mamá’, ‘no sabes de lo que estás hablando’, me empezó a regañar.”, dijo la puertorriqueña.

Noelia dice que a ella nadie la apoyó Durante la entrevista también mencionó que fue muy difícil poder denunciar a Topy, ya que nadie la apoyaba en ese momento, y fueron muy pocas las personas que sí creyeron: “Absolutamente nadie me apoyó. O se quedaban callados, o me atacaban o me bulleaban o me agredían”, recordó. La persona que más sufrió acusaciones y burlas fue de Raúl de Molina, según recuerda la cantante, “tremendo cobarde no paró nunca de agredirme, de decir barbaridades de mí, todo me lo destrozaba haciéndome bullying”, fueron las palabras de Noelia