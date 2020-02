Dos mujeres supuestamente hispanas han sido identificadas por las autoridades policiales de Gwinnett como sospechosas de un caso de asesinato, por lo cual fueron arrestadas y recluidas en la cárcel del condado, al noreste del área metropolitana de Atlanta, en Georgia.

Silvia Najarro y Jayce Villafana-Díaz, ambas de 19 años y residentes en Lilburn, ahora enfrentan cargos penales por asesinato grave y asalto agravado, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Gwinnett.

Silvia Najarro (age 19) & Jayce Villafana-Diaz (age 19) have each been charged with Felony Murder & Aggravated Assault in connection to the Pleasant Hill Rd homicide from 02/05. They are currently at the GC Jail.

