En la fotografía, compartida también en la cuenta del programa Chisme en vivo, se podía leer lo siguiente al pie de fotografía: “Acusan a #mayelialonso de haber golpeado a la publicista de su ex socia con piquete de ojo y nariz, y con la polémica desatada las dos nos cuentan sus versión ante una posible demanda”.

Fue este 2 de agosto cuando se dio a conocer mediante la cuenta de Javier Ceriani que la empresaria y ex esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso había golpeado a la publicista de su ex socia Daysi Cabral durante un evento, afirmando que incluso le “picó los ojos y la nariz” provocándole varias heridas en el rostro.

Desde que Daisy Cabral interpuso una demanda en contra de la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso por haber faltado a su contrato laboral, interponiéndole incluso una demanda en una Corte de Los Ángeles, esto debido a que afirmaba que Mayeli le debía más de un millón de dólares , las cosas no parecen mejorar y en esta ocasión Mayeli se ha envuelto en un escandalo más.

La polémica continua: Acusan a Mayeli Alonso, ex pareja de Lupillo Rivera de golpear a la publicista de su ex socia Daisy Cabral, sin embargo, seguidores afirman que solo se trata de una estrategia de Daisy Cabral para poder llamar la atención, argumentando que incluso varios de ellos vieron a la mujer “caerse por las escaleras” para recrear los golpes.

“Y solamente cuando le da la bofetada, es cuando cae en cuenta que es Mayeli Alonso, supuestamente me lo estaba diciendo a Daisy y a mi, y en eso Daisy le responde que tiene que hacer una denuncia por agresión, aparentemente esta fue una situación espontanea, y que me contó solo porque yo estaba ahí”.

Posteriormente, el periodista Lucho Borrego del programa Suelta la sopa comienza a contar como fue que supuestamente pasaron las cosas entre Mayeli Alonso, quien es acusada de golpear a la publicista de Daysi Cabral: “Según lo que me dice ella, es que ella estaba en la presentación de un grupo y llegó una mujer como histérica a gritarle de frente, que ella no sabía quien era ni porque le estaba gritando”.

Tras estas palabras del conductor Lucho Borrego, ahora su compañero Juan Manuel comentó que había hablado al respecto con la ex de Lupillo Rivera, comentando lo siguiente: “Hablé con Mayeli precisamente y ella me explica que sí, que efectivamente ella estaba ahí en primera fila viendo al Grupo Firme y de repente ella ve que atrás hay una persona tomando videos y fotografía, y en este caso era la publicista de Daysi Cabral”.

Sin embargo, la duda que todos podían tener era, ¿por qué nadie hizo ni vio nada?, ante esto Juan Manuel comentó: “Pero, yo digo una cosa, si eso fuera verdad, la policía hubiera llegado y hubiera sacado a Mayeli”, no obstante con eso, mucho se argumentó en redes sociales que vieron a la publicista incluso caerse por las escaleras para simular los golpes que supuestamente Mayeli le propició. Archivado como: Acusan a Mayeli Alonso de golpear a la publicista de Daisy Cabral

¿La publicista se cayó por las escaleras para inculpar a Mayeli Alonso?

“En la cuenta de Chamonic, hay personas que están diciendo que vieron a la publicista aparentemente cayéndose por unas escaleras y que de ahí fue donde agarró los golpes, o los moretones”, comentó el conductor de Suelta la sopa ante la problemática de que acusaron a Mayeli Alonso de golpear a la publicista de Daisy Cabral.

Para finalizar todo esto, Alex Rodríguez comentó que para él todo se trataba de una estrategia publicitaria de parte de Daisy Cabral, ya que no sería la primera vez en la que la ex socia de Mayeli Alonso hacía este tipo de cosas para desprestigiarla y hacerla quedar mal, enlistando las infinidades de cosas que la empresaria ha realizado en contra de la ex de Lupillo Rivera. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ