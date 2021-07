Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr es acusada de crimen y secuestro

La supuesta ex cuñada de la socialicé mexicana ‘destapó’ un episodio oscuro de ella

La novia de Vicente Fernández Jr quedó impactada y respondió En la revista TvNotas se sacó una entrevista de una supuesta cuñada de Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr a quien le secuestraron a su hermano en 2016 y lamentablemente terminó asesinado; la chica señaló a la ‘Kardashian mexicana’ como responsable de este crimen y se armó un escándalo. Lilia Yolanda Arreola Pérez, nombre de la supuesta excuñada de Mariana González Padilla dijo sin tapujos que ella sospecha que la novia de Vicente Fernández Jr estuvo detrás del secuestro de su hermano, quien fue ex novio de la mexicana ahora pareja del cantante de música regional, porque ‘de la nada’ comenzó a hacerse rica. Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr es acusada La mujer comentó que en 2016 su hermano Mauricio era novio de Mariana González Padilla y fue secuestrado, por lo que para su liberación se exigió la cantidad de 10 millones de dólares que se otorgó a los plagiarios, quienes lamentablemente terminaron matándolo. La supuesta excuñada de la novia de Vicente Fernández Jr dijo que después del crimen de su hermano, Mariana González Padilla dejó de tener contacto con la familia del fallecido y se fue a Dubai por dos meses, además de que ‘de la nada’ comenzó a construir su residencia, por lo que ‘sospecha’ que ella estuvo detrás del atroz asesinato.

Supuesta excuñada de Mariana González Padilla, hace advertencia a Vicente Fernández Jr La advertencia que la mujer le hizo a Vicente Fernández Jr fue clara: Mariana González Padilla es una ‘caza fortunas’ y tarde o temprano le pasará lo que a su ex novio Mauricio con el secuestro, por lo que pide a la familia que alejen al cantante de su joven y bella novia. “Don Vicente Fernández adorado, que es un guerrero y ha levantado muchas batallas, que aleje a su hijo, si no quieren sufrir la pérdida de un primogénito; prendan sus focos rojos y se den cuenta de la clase de persona que es Mariana. Me atrevo a verlos de frente para decírselos, quiero que conozcan a esta mujer, la justicia nos dará la razón, si estoy equivocada o no. Quien secuestra una vez, lo hace mil veces más; esta mujer es de cuidado“, advirtió para TvNotas Lilia Yolanda Arreola Pérez.

La novia de Vicente Fernández Jr no se deja y queda impactada La novia de Vicente Fernández Jr fue captada por las cámaras de ‘Despierta América’ y sorprendida por tener que responder a los cuestionamientos sobre su implicación en el supuesto crimen y secuestro de su ex novio, no se quedó callada y mandó un fuerte mensaje a su supuesta ex cuñada: “Todo se va arreglar directamente con los juzgados, la próxima semana ya sale todo… Esa no es mi cuñada, todo es una mentira y se va arreglar en los juzgados, sí (pienso demandarla), es gente que quiere cinco minutos de fama o cinco pesos, que ahorita no tiene para comer entonces sale esto, pero todo se va arreglar de la manera que se tiene que arreglar, no tengo que dar ninguna declaración porque todo lo van a decir los abogados”, comenzó diciendo Mariana González Padilla.

Molesta, la novia de Vicente Fernández Jr contestó “Claro que me molesta porque así se quiere colgar mucha gente y así van a empezar, si una revista no se pone a investigar antes de hacer estas declaraciones tan fuertes, entonces a mi me llevan y están acabando con mi prestigio y con el de mi familia y por eso nos vamos a ir por la vía legal para que se acomode todo”, dijo la novia de Vicente Fernández Jr. ¿Pero qué es lo que dice Vicente Fernández Jr de lo publicado por la revista TvNotas? Según Mariana González Padilla, su novio la apoya: “Vicente me apoya, todo estamos muy bien, también su familia… se va a ir todo acomodado”, finalizó la socialité que ya tiene en la mira desde hace tiempo a dicha publicación.

La gente critica a la novia de Vicente Fernández Jr Los comentarios de la gente no se hicieron esperar y no apoyaron mucho a Mariana González Padilla: “Pero eso todos lo saben menos Vicente, que amor ni que nada, por favor”, “Dios mira todo y les va tocar el día”, “Que rara se ve … no creí que fuera ella … los afectos en las fotos cambia mucho”, “Aquí está el mugre y la uña, el hambre con las ganas de comer”. “Faaama? de donde?”, “Estoy con el Niño! Una relación ficticia!!!”, “Igual que tu aquí te están dando tus 5 pesos de fama”, “Apoco era ella???? En sus historias se ve muy diferente benditos filtros”, “Como va ser cuñada si nunca se casó? bien dijo que seguro quería sus 5 pesos pero culpar de la muerte a ella y si es inocente que demande”, mandaron más personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO MARIANA GONZÁLEZ PADILLA

‘El misterio’ del supuesto secuestro de Vicente Fernández Jr Uno de los hijos de Vicente Fernández que siempre ha estado causando polémica es Vicente Fernández Jr., quien acapara los medios de espectáculo a raíz de sus problemas con las mujeres con las que se relaciona y que casi siempre termina en divorcio o si no es por ese motivo, es por estar inmerso en la política y no aparecerse durante el periodo de campaña. Pero esta vez causó revuelo tras estar desaparecido una larga temporada en las redes sociales, para después ser difundido en los medios dentro de una clínica de rehabilitación, lo que ocasionó que muchos asumieran que probablemente se debía a una adicción del cantante hacia las drogas o el alcohol, cuestión que después de semanas fue negada por el mismo Vicente Fernández Jr.

Mariana González Padilla ¿estuvo 'detrás' de la desaparición de su novio? El cantante comenzó a estar más activo en redes sociales desde que inició una relación con la influencer Mariana González, con la que tiene un noviazgo de más de un año y en diversas ocasiones han declarado que tiene pensando dar el 'sí' próximamente, aunque el hijo del Chente se encuentre en pleno divorcio. Así que para los usuarios fue extraño ver que de repente ya no subía contenido, ni por que estuviera en plenas elecciones para candidato en un municipio de Jalisco, ni mucho menos para hacer promoción de su nuevo sencillo, nada, parecía como si se hubiera esfumado de la tierra y no había quien supiera de su paradero, ni su novia y mucho menos sus padres sabían donde se encontraba. Por ello, sus seguidores en Instagram empezaron a preguntar que había pasado con Vicente.

Vicente Fernández Jr también quiere demandar a la revista Pero sus seguidores no fueron los únicos preocupados por el cantante, varios de sus amigos cercanos al ver la conmoción que había creado que Fernández no apareciera intentaron contactarlo y dicen que su teléfono los mandaba de inmediato a buzón, lo cual causó más preocupación y las teorías empezaron a surgir. A tal punto, que cuándo se le preguntaba su novia sobre el paradero de Vicente Jr, ella contestaba que no sabía y que 'no le preguntaran', versión que desató una ola de rumores ante una posible ruptura, que días después fue negada por la 'influencer' diciendo que ellos estaba juntos todavía, pero sí, era cierto que la chica no tenía idea de dónde se había metido su novio.

Reapareció pero 'avejentado' Pero la preocupación cesó cuando salieron a la luz las imágenes de un Vicente Fernández Jr,, en compañía de sus hijos, celebrando y disfrutando de un singular 'Día del padre', pero lo que llamó la atención fue ver su aspecto avejentado y luciendo más cansado de lo normal, lo que de inmediato disparo otra vez los rumores sobre dónde había estado tanto tiempo. Le tacharon de 'descuidado' y que estaba cómo 'perdido', pero la situación empeoró cuando se filtraron un par de imágenes donde el señor estaba en un Centro de Rehabilitación y que por eso traía ese aspecto que lo hacía lucir mayor de lo que es, razón que llevó al cantante a hablar por primera vez de lo que había ocurrido realmente.