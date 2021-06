Acusan al cantante de música regional Remmy Valenzuela de propinar golpiza a su primo y la novia de este

Se filtran las fuertes imágenes de cómo quedaron las víctimas

Ya se interpuso una denuncia en contra del cantante El cantante de música grupera Remmy Valenzuela, se encuentra en un escándalo al darse a conocer que su primo interpuso una denuncia en su contra tras presuntamente propinarle una golpiza el domingo por la noche en el rancho propiedad del intérprete mexicano, quien hasta el momento no se manifiesta al respecto. Las violentas imágenes de cómo quedaron terriblemente golpeadas las víctimas, dan cuenta de que aparentemente el cantante Remmy Valenzuela propinó salvaje golpiza a su primo quien presuntamente se desempeñaría como velador del rancho del mexicano y el domingo en la noche mientras se encontraba con su novia, jamás esperó que el grupero arribaría a agredirlos. Remmy Valenzuela en escándalo Distintos medios de comunicación tales como Debate, como Línea Directa y NetNoticias, dieron cuenta de lo sucedido, así como páginas de Instagram como ‘Chamonic’ y ‘Chicapicosa’ mostraron imágenes fuertes de la golpiza que Remmy Valenzuela presuntamente dio a su primo y a la novia de este. Los hechos sucedieron el domingo por la noche en ‘El Campito’, rancho propiedad de Remmy Valenzuela, al que el cantante llegó para sin ningún motivo agredir físicamente a su primo de 21 años, quien es su empleado haciendo de velador y jardinero; él se encontraba con su novia sin imaginar lo que pasaría.

Remmy Valenzuela acusado de propinar golpiza a su primo y la novia de este Según lo publicado por el medio sinaloense ‘Debate’, la Fiscalía General del Estado y la Unidad Especializada en Víctimas de violencia de Género en Guasave, Sinaloa, ya tiene en su poder la denuncia en contra de Remmy Valenzuela por los delitos de violencia doméstica y lesiones dolosas, más lo que resulte por parte de Carlos Armando ‘N’ y Katy Aracely ‘N’, quienes fueron los agredidos. El reporte de la golpiza se dio al 911 alrededor de las 9 de la noche del domingo 6 de Junio en el rancho propiedad de Remmy Valenzuela, por parte de la madre del primo del cantante quien dio cuenta de la condición física en que se encontraban su hijo y la novia, quien presuntamente azotó contra cables de luz provocándole serias heridas en su espalda, por lo que fueron trasladados a hospitales para tratarlos y donde personal de la Fiscalía les tomaron sus declaraciones.

El cantante y sus víctimas no habrían tenido ningún ‘problema’ antes de la golpiza Según lo reporta el medio de comunicación de Sinaloa, la tía de Remmy Valenzuela, madre del agredido, Patricia Buelna comentó que su hijo y el cantante no habían tenido ningún problema antes por lo que le resulta impactante la golpiza que les di sin motivo aparente, además aseguró que tras lo sucedido, el intérprete empezó a dar rondines en su Rancho por lo que temiendo lo peor, decidieron abandonarlo de inmediato para recibir ayuda… incluso han sufrido amenazas. “Mi hijo no hizo nada, lo que hizo él no fue humano, ni con la chica, que no tiene vela en el entierro, ni con su primo hermano, que es su propia sangre”, aseguró la madre del agredido, hermana de la madre de Remmy Valenzuela, quien hasta el momento no ha dado declaración al respecto.

Las fuertes imágenes de cómo quedó el primo de Remmy Valenzuela A través de diversas cuentas de Instagram de espectáculos como ‘Chamonic’ y ‘Chicapicosa’, se filtraron las fotografías de cómo quedaron el primo de Remmy Valenzuela, y la novia de este, recomendándose discreción por lo fuerte y salvajes que son y que dan cuenta de lo fuerte que estuvo la agresión. Tomadas en el hospital y recopiladas como pruebas para la denuncia en contra del cantante, en la primera imagen se puede ver la cara totalmente golpeada e hinchada del primo de Remmy Valenzuela con los ojos morados y raspones del salvaje ataque que presuntamente el grupero le propinó… pero a su novia le fue peor…

La novia del primo de Remmy Valenzuela sufrió quemaduras terribles En la agresión, supuestamente la novia del primo de Remmy Valenzuela presentaba huellas de estrangulamiento y quemaduras fuertes porque aparentemente la chica cayó sobre unos cables de luz en medio de la golpiza, además de presentar contusiones en los brazos, tórax y amordazamiento. La salud de la joven es más delicada que la del primo, quien se encuentra resguardado ante el temor a las amenazas que han recibido presuntamente por parte del cantante; ella debió ser internada en un hospital de Sinaloa para seguir en observación y tratarle las heridas que le ocasionaron en la golpiza.

Los comentarios inundaron las redes ante la gravedad de las imágenes En los Instagram de ‘Chicapicosa’ y ‘Chamonic’ los comentarios inundaron las fuertes imágenes en donde se puede ver a las víctimas golpeadas: “Mucha gente piensa que conocen a los cantantes o actores por lo que muestran en su trabajo pero no los conocemos en realidad”, “Cual golpear los torturaron”, “Yo la verdad no lo dudo, alguna vez vi su comportamiento y deja mucho que desear”. “Wow Dios mío si eso es verdad debe recibir su castigo cantante o no famoso o no que la ley les de su castigo”, “Pues es difícil de creer ya que Remmy Valenzuela es una miniatura de hombre esta bien chaparrito”, “Eso parece más bien una arrastrada en el pavimento, esas marcas son raspones”, “La mamá salió de uno de ellos y son primos hermanos de él . . Más bien esperar que se haga investigación .. porque tal vez no es lo creen entre familia a veces hay cosas que pasan para tratar de sacar dinero al famosos familiar”, aseguraron varias personas.

Se lleva a cabo una investigación en contra del cantante Remmy Valenzuela Mientras el cantante Remmy Valenzuela no ha pronunciado nada al respecto, sí actualizó su cuenta de Instagram con una fotografía donde aparece muy tranquilo con su acordeón, lo hizo el lunes, a un día de la supuesta golpiza que propinó a su primo y a la novia de este. La gente exige que se aclaren las cosas para que quien resulte responsable de la agresión, pague por lo sucedido: “Está muy raro todo, seguro estaban borrachos o drogados, está muy fuerte las imágenes igual y no fue él solo”, “Que fuerte todo este rollo… Se le acabó la carrera si es cierto”, “Yo vi una historia donde él puso algo sobre la familia, creo ayer, pero ya fui a ver y ya no está me imagino que a esto se refería tsss que feo si es verdad que lo hizo”.

Las imágenes fuertes tienen a todos muy indignados por lo sucedido Mientras las investigaciones se desarrollan, se filtran comentarios de la supuesta madre del joven golpeado, tía de Remmy Valenzuela en donde cuenta con más detalle lo que pasó: “Misógino, no tiene nombre lo que le hiciste a tus primos, los golpeó con una banda de carro que es un hule grueso, los golpeó hasta cansarse el desgraciado”. Y continuó: “Mandó a su propia prima al hospital gravemente herida, a las mujeres no se les toca poco hombre, ojalá caiga todo el peso de la ley encima, miren la noticia en línea directa”, escribió en un comentario de Instagram, la mamá del joven a quien presuntamente Remmy Valenzuela dio la golpiza.

Exigen que se haga justicia y se aclare el caso Muchas personas suponen que Remmy Valenzuela es culpable y ‘ya se le subió la fama’: “Este Remmy empezó muy bien muy humilde, quien sabe que le pasó que cambió mucho y bajó demasiado como artista, supongo que las drogas lo destruyeron que lástima”, “Se nota en las heridas de la muchacha que fue con un cable o algo así, tal vez él andaba drogado”. “No manches son sus familiares entonces? Andaria drogado o que onda para cometer semajante barbarie? Ojala se haga justicia eso no se hace”, “Todo el peso de la ley”, “Wow. Si él es culpable tiene que ir a la cárcel”, “No si se le nota lo altivo que es, ojala lo metan preso”, “Todavía me cuesta creerlo pero si es así tiene que pagar, realmente no entiendo cómo o por qué los golpearía, lo raro que no ha salido el a decir nada, ni a negarlo ni a confirmarlo!! Y cómo dicen, el que calla otorga!!!”.