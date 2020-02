Página

JLo mostró una exuberante bandera de Puerto Rico

La artista quiso rendir tributo a sus raíces latinas

Fue acusada por una organización protectora de animales

Peta Latino acusa a JLo de matar aves para hacer la bandera de Puerto Rico que utilizó en el half time Super Bowl.

La cantante Jennifer López quiso rendir tributo a sus raíces latinas y para ello salió al escenario con una exuberante bandera de Puerto Rico.

Y aunque su presentación fue impecable y le valió el aplauso de los espectadores, un grupo de protección animal la señaló por maltrato de animales para alcanzar su objetivo.

“Esta bandera podría haber ondeado sin matar aves”, escribió la organización Peta Latino en su página de Facebook, junto a la foto de la cantante con la bandera.

“Docenas de aves fueron MATADAS para esta actuación en el descanso del Super Bowl”, afirmaron.

JLo bandera Puerto Rico: Reacciones opuestas

Luego de conocerse esta información, los comentarios comenzaron a volar por las redes sociales.

Por un lado, los que se mostraron totalmente en contra: “Mucho talento, mucha mujer empoderada, pero de nada sirve si no respeta a los animales. Lástima!!”, escribió Elena Sánchez.

“Lo peor es que ella ya dijo con mucho orgullo que no le importa lo que los demás digan ella, va seguir usando pieles y todo aquello que pueda usarse de los animales.”, “Muy cierto todos esos artistas y diseñadores que usan aún materiales provenientes de animales no tienen conciencia.”, “Yo he notado que la señora López, nunca muestra empatía hacia los animales! En sus malas películas y en lo que sale siempre usa ropa o cosas echas de animales! Triste!”, fueron algunas de las críticas en su contra.

“En eventos como ese quieren todo muy lujoso a costa del sufrimiento de los pobres animales, qué pecado tan grande”, manifestó otro seguidor.

Sin embargo, también hubo quien salió en defensa de la artista neoyorquina.

“Si no presentan evidencia de la alegación es difamación. No se debe regar un rumor si no se tiene evidencia. Es una pena que traten de dañar un espectáculo exitoso de una compatriota que pone el nombre de nuestra isla en alto con alegaciones sin evidencia alguna.”, indicó Olga Talamantes.

“Por qué todo el mundo hace bulla de todo lo que ve, por favor también existe lo sintético sin dañar a nadie, persona o animal, no todo lo que se mira es malo!”, “Es sintético, según un portal de noticias que habló de su show”, agregaron en su defensa.

“Si, ¿cómo puedes asegurar que eran plumas, estabas allí cuando la confeccionaron? Siempre aparecen los agraviados; pero no nos vas a quitar el gozo; nuestra bandera🇵🇷 nuestra ¡patria! Se merece eso y más.”, dijo con orgullo Marisabel Alejandro

La organización también acusó a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de haber presionado a la cadena FOX para que rechazaran su comercial para el Super Bowl.

Super Bowl halftime: Revelan cuánto cobraron Shakira y JLo por su presentación

El domingo pasado, Shakira y JLo deslumbraron en el Super Bowl halftime con una presentación que desbordaba energía y sabor latino; pero lo que muchos se preguntan es ¿cuánto cobraron las cantantes por el show?

Luego de meses de ensayos y planificación para llevar a cabo un espectáculo de esta magnitud, corren las especulaciones sobre una enorme cifra como recompensa.

La verdad, aunque parezca increíble, es que los artistas que se presentan durante el descanso del partido de fútbol americano más importante de la temporada es CERO.

El solo hecho de presentarse en ese espacio representa para ellos una exposición enorme cuyos resultados son tangibles después.

Por una parte, son altamente cotizados para formar parte de los comerciales que se trasmiten durante el juego y que son los más costosos de la televisión.

Por otra, al terminar su presentación la reproducción de sus canciones, compra de sus discos y asistencia a sus conciertos se incrementa considerablemente.

No es para menos, luego de que tienes 98 millones de espectadores o por lo menos esa fue la cantidad calculada la pasada edición.

Lo que sí es cierto es que la NFL cubre todos los gastos de producción del evento.

Este año fue aproximadamente de 1 millón de dólares por cada minuto de espectáculo.

Dado que duró unos 10 minutos, entonces la organización del evento invirtió alrededor de 10 millones de dólares, así lo informó Antena 3.

Los artistas que participan en el espectáculo de medio tiempo suelen ser estrellas ya consolidadas en el mundo del entretenimiento, entre ellos Beyoncé, Bruno Mars, Coldplay, Lady Gaga y Michael Jackson.

Tras la majestuosa presentación de Shakira y Jennifer López en el halftime del Super Bowl, las redes sociales se fueron a decisiones divididas con ambas artistas hispanas, pero para la gran mayoría JLo simplemente ‘barrió’ a la colombiana con todo y que “sus caderas no mienten”.

Y es que el fuerte de Shakira fueron precisamente sus caderas, que movió de la manera más candente durante el halftime del Super Bowl al ritmo de sus más grandes éxitos, como “Hips don’t lie”, “She Wolf” y “Ojos Así”. Pero para muchos no pasó desapercibido el hecho de que la colombiana llevaba unas cuantas libritas de más en el abdomen, caso contrario a la escultural JLo.

“La @jlo barrió el piso con @shakira… la JLo pudo hacer el show ella sola”, opinó una usuaria en la cuenta de Instagram de Despierta América, donde se compartió una imagen de la presentación.

“Wow JLo la mejor y única!!”, escribió alguien más quien fue secundada por otra: “Estoy de acuerdo con usted y las que digan que no pura envidia”.

“JLo lo hizo mejor”, “no tiene comparación, demasiado show, wow esta mujer es toda una reina”, “se comió el halftime, fue la MEJOR”, fueron otras de las opiniones a favor de Jennifer López.

“Mejor actuación fue la JLo”, “mejor estuvo JLo que Shakira, se votó JLo”, escribieron otros usuarios de Instagram.

Mientras que alguien fue más allá al opinar: “Definitivo fue mejor y ella mostró ser más latina y orgullosa de sus raíces que Shakira, claro habrá quienes les guste más la colombiana y se respeta obvio, pero a mí más JLo”.

Shakira también brilló en el Super Bowl half time

Sin embargo, para muchos otros Shakira fue la mejor en el show de medio tiempo del Super Bowl.

“Shakira estuvo genial, ella canta, en cambio Jennifer López solo baila el trasero”, “amé la presentación de Shakira!!!!!!!!!! JLo solo bailó”, “se la quemó Shakira”, “Shakira wow, me encantó tu performance”, “las dos impresionantes, todas unas divas, pero Shakira Dios santo! Es otro nivel de niveles”, “muchísimo mejor Shakira”, fueron algunos de los comentarios.

Pero muchos más no dejaron de realzar el power latino que ambas artistas llevaron a la más grande fiesta deportiva de los Estados Unidos.

“Omg qué presentación!!! Qué emoción se sintió LATINOS ARRIBA!!!!”, “lo mejor que he visto en los últimos años para el Super Bowl y son latinos!!”, “super half time”, “best half time ever”, “excelente show, arriba las latinas”, comentaron algunos usuarios de Instagram.

JLo y Shakira brillaron en el Super Bowl halftime

Jennifer Lopez y Shakira cumplieron su promesa de ponerle sabor latino al Super Bowl LIV, en donde los 49’ers alcanzaron a los Chiefs para dejar en diez puntos el marcador de la final de la NFL en su primera mitad.

El Hard Rock Stadium fue el lugar donde la Diva del Bronx y la colombiana hicieron que la gente se pusiera de pie.

Poco a poco fue metiendo sonidos latinos hasta que llegó Bad Bunny para acompañarla, el puertorriqueño vistió un traje plateado. Los dos artistas mezclaron “Chantaje” y “Calladita”, en donde hubo sonidos de salsa.