Francisca Lachapel da ‘golpe de autoridad’ para todos los que la criticaron

El cuerpo de Francisca luce espectacular

Unos entallados jeans dejan en evidencia el avance de la conductora de Despierta América Francisca Lachapel y su cuerpo habían sido puestos en duda desde que se alivió de su hijo Gennaro y ahora, en un video, por fin, la conductora de Despierta América puso ‘un golpe de autoridad’ a todos los que alguna vez se burlaron de sus kilos de más después de convertirse en mamá. Y es que ataviada con unos jeans entallados y más segura de sí misma, Francisca Lachapel logró impactar a toda la gente mediante un video en donde deja claro que la ‘mujer pasada de libras’ quedó atrás y ahora, volvió a su figura estilizada de antes con su cinturita de avispa por méritos propios. Francisca Lachapel y su cuerpo son producto de aplausos Y es que dentro de las críticas que Francisca Lachapel había tenido por su cuerpo, era que no conseguía reducir su cintura y por lo anterior tenía que utilizar fajas para verse más acinturada, pero hace unas semanas presumió en Despierta América que ya no recurría a esas ‘estrategias’ y que el esfuerzo había rendido frutos. Aunque su amigo Jomari Goyso se burlaba de ella, finalmente, ha conseguido callar bocas y esta mañana mediante un video, dejó claro el avance que le dejan los entrenamientos duros y su buena alimentación, así como la disciplina para perder las libras de más y lograr lucir como antes.

“Te veo más flaca y regia”, se impactan con Francisca Lachapel “Así entro al fin de semana y ustedes? Pásenla bien con su familia ¡los quiero mucho!”, es lo que escribió Francisca Lachapel en un poderoso video donde se ve caminando a la cámara con su cabellera larga y bien peinada, maquillada ligeramente y usando un atuendo que sin duda dio de qué hablar. El cuerpo de Francisca Lachapel está cubierto por una blusa azul rey holgada, unos jeans entallados que estilizan su figura y unas botas negras que permiten ver cómo ha bajado de peso y la gente lo notó con toda la seguridad que la morena irradia para sus seguidores de su cuenta de Instagram.

Más delgada y acinturada que nunca Los comentarios del video de Francisca Lachapel hicieron hincapié en el gran avance que muestra su cuerpo: “Aunque siempre está Bella! Te veooooo mas flacaaaaaaa y regia Sigue dándole amigaaaa @francisca”, “Bella no, lo que sigue”, “Francisca! Hay que felicitarte, tu determinación y esfuerzo valieron la pena. Uno como madre sufre muchos cambios físicos y emocionales y me encanta ver que si se puede, me has demostrado que es posible estás espectacular”. Y más personas se sumaron a reconocer su esfuerzo por tener una silueta estilizada: “Muy bella -donde estarán esas que comentaron cuando estaba embarazada-galleta sin manooo, sí se puede”, “Ya estás lista para el segundo bebé”, “Fabulosamente maravillosa!”, “Muy linda Ese cuerpo latino sediento de amor”.

“Tanto que te aflojaste por tu peso”, le comentan a Francisca Lachapel por su cuerpo La gente recordó cuando Francisca Lachapel se había mortificado por su cuerpo durante el embarazo ante la gran cantidad de personas que la humillaron por hincharse demasiado y ganar muchos kilos de más: “Tanto que te aflojaste por tu peso y mira ya como estás flaca otra vez”, “Mi Fran pero quedaste bella luego de la rutina para bajar de peso está en el punto exacto”, “Estás super flaca, FELICIDADES”. “Francisca es mucho más fuerte de lo que muchos piensan. Esta niña llegó para quedarse”, “Sin cirugía bebe!! Bellaaaaaa”, “Hermosa, no bajes más de peso así cómo estás eres un bello exponente de la mujer curvilínea, sensual y femenina latina dominicana”, “Como si no hubiese parido”, “Que bonita Francisca! Se ve radiante!”, se leen más comentarios.

¿La discriminaban por estar ‘pasada de peso’? Hace unos días, Francisca Lachapel logró impactar a sus seguidores tras compartir una situación que le provocó miedo y estrés antes de ser la esposa de Francesco Zampogna, pues se mantuvo insegura por bastante tiempo al no conocer a la familia de su ahora marido, pues temía que la rechazaran por su apariencia física. En una entrevista que concedió al portal de Univisión ella comentó lo nerviosa que se sentía por conocer a la familia de su ahora esposo: “Ir a conocer a su mamá y a su familia a mí me causaba terror. Yo pensaba que este hombre era tan diferente a mí. Estaba segura que él no ha salido con alguien que sea como yo y tal vez todos en su casa son así, blanquitos, de colores claros… y cuando me vean a mí va a ser diferente y se van a oponer”, dijo la conductora.

¿La familia de su esposo Francesco no la aceptaba por su color de piel? Los nervios de Francisca Lachapel subieron de tono cuando se decidió a preguntarle a su esposo Francesco Zampogna si la aceptaba tal cual físicamente debido a que toda su familia es caucásica y ella no, por lo que temía sentirse excluida pero él nunca dudó de su amor por ella. Sin embargo, el día de la presentación a la familia de su ahora marido, fue uno de los momentos más difíciles para ella: “Ese miedo lo tuve hasta que llegué ese día a su casa. Me di cuenta que es gente amorosa, receptiva y que me abrieron los brazos desde la primera vez”, comentó al portal de Univisión la ex reina de belleza.

¿No tenía amor propio por su color de piel y su cuerpo? Francisca admite algo Y es que a lo largo de su carrera y viviendo en un país como EEUU que discrimina a la gente latina, Francisca Lachapel habría tenido cierto grado de inseguridad por su piel morena y su origen, sin embargo comentó que en estos momentos, ya convertida en madre y pasando por diversas situaciones, logró tener más confianza: “El amor propio que tengo ahora y la aceptación que tengo ahora han sido un proceso de sanación, de entender muchas cosas y de sacar mucha basura que se puso en mi cabeza, que la sociedad puso en mi cabeza”, siendo bastante clara con la manera de pensar que tiene en estos momentos. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE FRANCISCA LACHAPEL EN ENTALLADOS JEANS MÁS DELGADA QUE NUNCA. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.