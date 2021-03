“Como ser humano no me dio buena impresión”

La mujer, una graduada universitaria reciente, dijo que había visto un video del arresto de Floyd tomado por un transeúnte y leído la información periodística sobre el caso. En respuesta a un cuestionario, dijo que tenía una opinión “algo negativa” de Chauvin y que apretó su rodilla sobre el cuello de Floyd durante demasiado tiempo.

“Solo pude ver una parte del video, y por lo que vi como ser humano no me dio una buena impresión”, dijo. Añadió que no pudo ver todo el video “porque no soportaba ver más”. Aseguró reiteradamente que podía dejar de lado sus opiniones y tomar una decisión basada en los hechos, pero el abogado de Chauvin, Eric Nelson optó por descartarla.

En el cuarto día de selección, hay seis jurados: cinco hombres y una mujer. Tres son blancos, uno es hispano, uno es multirracial y uno es negro, según el juez Peter Cahill.