El primer actor habla por primera vez de su estado de salud tras haber sido ingresado al nosocomio

“Estoy mucho mejor, ya me hacía falta (la sangre), es que yo tengo anemia permanente desde hace 20 ó 25 años que me causaron unas pastillas que yo me tomé y entonces cada cierto tiempo tengo que reforzar la sangre”, señaló el actor de origen dominicano luego de haber sido hospitalizado.

A través de redes, comenzó a circular el video en el que Andrés García rindió sus declaraciones, mediante el perfil de Chisme No Like es que se aprecia la grabación en donde el actor dominicano habla por primera vez sobre su salud luego de haber sido hospitalizado este fin de semana. Archivado como: Estado salud Andrés García.