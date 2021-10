Llegaron dos ángeles a su vida; La actriz Vanessa Villela revela que lleva meses combatiendo contra el COVID-19

A pesar de este panorama tan desalentador que Vanessa Villela tenía tras contagiarse de COVID-19, la actriz de la serie “El señor de los cielos”, reveló que a su vida llegaron ‘dos ángeles’ maravillosos, los cuales fueron de gran ayuda para que la mexicana comenzara a retomar su vida de manera normal:

“Pero todo comenzó a mejorar cuando se pusieron DOS ÁNGELES en mi vida, @drzagone @brianpla de @genteramed, me ayudó a volver a empezar a vivir una vida normal nuevamente, todavía estoy en tratamientos y no puedo imaginar cómo sería mi vida sin tu ayuda, no tengo palabras para describir mi gratitud ¡para ti!” Un millón de gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo por mí, te debo la vida”.