Claudia Romo Edelman comparte desgarrador mensaje en Instagram

Su madre, Cecilia Romo, justo cuando estaba superado el coronavirus, recibe mala noticia

La actriz de Televisa sufre por tercera vez hemorragia pulmonar

Y las malas noticias no terminan. Justo cuando estaba superado el coronavirus, le dan mala noticia a Cecilia Romo, actriz de Televisa: sufre por tercera vez hemorragia pulmonar.

Su hija, Claudia Romo Edelman, compartió un desgarrador mensaje en su cuenta oficial de Instagram donde da más detalles del estado de salud de su madre, la actriz de Televisa Cecilia Romo.

“Justo cuando estábamos planeando ya la salida del hospital de mamá para sacarla de terapia intensiva y hacerle un hospital en casa, justo cuando mi mente estaba en volar a México finalmente, mamá tuvo hoy una severa hemorragia pulmonar. Está de vuelta sedada y con ventilador”.

Cecilia Romo Edelman continúa con su desgarrador mensaje sobre la situación actual de su madre, la actriz de Televisa Cecilia Romo: “Lo peor es que ella ya estaba consciente y hablando de salir -me duele el alma pensar en lo que sintió esta mañana al fallarle la respiración y ver otra vez sangre en los pulmones. Esa fue la causa que la llevó a terapia intensiva la primera vez. Es la tercera hemorragia en total”.

“Las próximas 48 horas determinarán su curso. Les suplico de rodillas que oren porque Cecy Romo tenga la fuerza necesaria para aguantar este último golpe -y pidan un milagro para que deje de sangrar y se recupere”, expresó Romo Edelman.

Por último, se hizo el siguiente llamado para ayudar a la actriz de Televisa, Cecilia Romo, quien al parecer ya había superado el coronavirus: “Necesitamos donadores de sangre cualquer tipo que vayan al banco de sangre de Médica Sur. Pedimos urgentemente ayuda con donaciones al banco de sangre de Médica Sur”.

Cecilia Romo comparte la siguiente información para las personas que puedan ayudar a su madre en este difícil momento: “Por favor comunicarse al teléfono 55 5424 7200 ext. 4210 y 3907 del hospital de lunes a viernes 7:30 – 14:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 8:00 a 15:00 horas, o a través de https://blooders.org con la donación a nombre de Cecilia Romo. #Urgente #Ayuda #donacionsangre”.

Las buenas vibras de parte de los usuarios no se hicieron esperar: “Santo Dios!!! Estamos orando por tu madre bella!!! Paz y fortaleza”, “Oh no, Claudia. No pierdas la fe!!! Estoy en oración contigo. Orando sin césar!!! Fuerte, abrazos”, “Dios con tu madre”, “Señor de amor y misericordia, escucha nuestras oraciones”, “Que Dios cubra a tu mamá con sanación, orando por tu mamá”.

Una seguidora de la hija de Cecilia Romo compartió su experiencia: “Lo siento mucho, pero conserva la fe. Mi papá sobrevivió al coronavirus después de estar en coma por 15 días. Me habían dicho que me prepara para su muerte dos veces!!!”.

“Clau, tu mami está en mis oraciones, de todo corazón, me uno a todos para enviarles fuerza y mucha luz”, “Buena vibra y mis mejores deseos para su recuperación, cuídala mucho y tengo fe que saldrá bien para ir a casa”, expresaron otras usuarias.