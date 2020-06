Actriz de Televisa contagiada de coronavirus rompe el silencio

Rocío de Santiago, quien participa en la telenovela Te Doy la Vida, cuenta el terror que está viviendo

“Se los digo de todo corazón, esto es muy real”, expresó

Actriz de Televisa que se contagió de coronavirus rompe el silencio sobre el terror que está viviendo. Se trata de Rocío de Santiago, quien participa en la telenovela Te Doy la Vida con el personaje de la monja Inés.

A través de la cuenta oficial de Instagram del programa Ventaneando, se puede ver un video, el cual lleva más de 25 mil reproducciones, donde la actriz de Televisa, Rocío de Santiago, cuenta cómo es vivir con coronavirus.

“Cuídense mucho, por favor, se los digo de todo corazón, esto es muy real (coronavirus), esto es muy latente y hay que cuidarnos”, expresó Rocío de Santiago.

Al ser asintomática, Rocío nunca pensó que podía contagiar a sus padres y abuelos, con quienes vive, de coronavirus: “A principios de mayo, íbamos a regresar a grabar la novela, pero pues nos hicieron a todos los actores la prueba del Covid y pues resulta que salgo positiva”.

La actriz de Televisa comentó que de la produción de la telenovela Te doy la vida le informaron sobre esto, por lo que tuvo que tomar las medidas correspondientes.

“Yo vivo con mis abuelos, vivo con mis papás y con mi hermano, entonces, pues todos solamente habíamos ido al súper, al mercado, a las cosas necesarias, y fue espantoso, sobre todo por mis abuelos, mi abuelo ya tiene 85 años y teníamos muchísimo miedo de que se nos fuera a enfermar”.

Rocío de Santiago confesó que vivió semanas de terror e intriga por saber que es lo que pasaría y en que momento se iban a enfermar.

“Las indicaciones de los médicos fueron, pues como no teníamos síntomas, solamente nos pidieron que tomáramos vitaminas”.

La actriz de Televisa también comentó que “gracias a Dios” ya tenía unos cuantos capítulos por grabar en la telenovela Te doy la vida, por lo que no se tuvo que reescribir su historia.

“Mis escenas quedaron intactas, regreso a terminarlas y ya. Realmente con la persona que comparto mis escenas es con Arturo Carmona, yo lo amo con todo mi corazón, la verdad que es una persona increíble, llena de amor, llena de todo”, expresó Rocío de Santiago.

Y al preguntarle sobre una posible relación con el exesposo de Alicia Villarreal, Rocío se expresó de la siguiente manera: “Fíjate que me da mucha risa porque mucha gente me dice, o sea, de verdad me dicen que si es mi novio, que si ando con él. Estoy soltera, pero no creo”.

Y después de darse a conocer que la actriz de Televisa Rocío de Santiago fue una de las personas que integran el elenco de la telenovela Te doy la vida que se contagiaron de coronavirus, una usuaria comentó: “Y como ella, hay muchos jóvenes que desconocen que son positivos”.

