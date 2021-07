Un productor de películas para adultos comentó que Dahlia, quien libraba una batalla contra el cáncer de mama que la habría orillado a una depresión, no tuvo un camino fácil: “Durante su último año, hablé con ella varias veces sobre la vida”.

La actriz porno, quien debutó en el cine para adultos en 2011 a los 20 años de edad, habría cometido “sucidio potencial”, según reportó la policía: “(El suicidio) es hacia lo que se está inclinando la investigación, y no hay evidencia en este momento de que haya un juego sucio”, dijo el detective Dave Peteque, del Departamento de Policía de Los Ángeles.

De acuerdo con información de The Sun , Dahlia, quien antes era conocida como Bailey Blue, fue encontrada con una herida de bala fatal dentro de un automóvil en San Fernando Valley, Los Ángeles , el pasado 30 de junio. Estaba a unas cuantas semanas de cumplir 32 años de edad.

De acuerdo con el sitio orgasmatrix.com, Dahlia actuó en más de 500 escenas, logrando un amplio número de seguidores en todo el mundo, los cuales lamentaron su sensible fallecimiento. La joven padecía depresión tras librar una batalla contra el cáncer de mama.Descanse en paz (Archivado como: Encuentran muerta a actriz porno en caso de aparente suicidio).

Fue el portal The Sun quien dio a conocer la información, mencionando que se está llevando a cabo la investigación por la muerte de la actriz porno Kristina Lisina y se dieron a conocer las últimas imágenes donde se capturó a la joven subir al elevador del edificio donde minutos más tarde ocurriría la tragedia; no se ve nada fuera de lo normal, Está vestida de manera sencilla y se le ve comiendo papas fritas de una bolsa, mientras llama al elevador después de ingresar al edificio.

Su soledad latente

Una de las posibles hipótesis que desarrolló la policía de este país fue que la joven se encontraba en depresión y por tal motivo decidió terminar con su vida. Un factor esencial fueron los testimonios de amigos cercanos a Kristina, quienes comentaron que ella se sentía ‘sola’, así que por ello se ha llegado a pensar que fue un suicidio.

Aunque no se conocen los verdaderos motivos que llevaron a la muerte de la actriz porno, no sería la primera vez que una persona decidiera terminar con su vida por un fuerte cuadro de depresión. Fue el portal The Sun quien comentó que un informe en Rusia decía: “Recientemente se estaba quejando con sus amigos de sentirse sola”.