“Hoy mi corazón fue más fuerte que nunca, pensé que resistiría entregar a mi sobrino, hoy fue el momento más duro de mi vida, estoy rota, esta canción se la compuso mi hermano @lifepriimusic, grabarla fue casi imposible, escucharla no lo he logrado sin llorar”. Archivado como: Famosa actriz, Natasha Klauss destrozada tras cercana muerte

Actriz de Telemundo confiesa que no sabe cómo vivirá sin su sobrino

En este mismo mensaje, el cual provocó que los seguidores de la actriz de Telemundo expresaran sus condolencias y le mostraran su apoyo, Daniela Navarro compartió que se le fue una parte de ella y que no sabe cómo vivirá sin su sobrino.

“Sé que me tocará aprender, sé que Dios me ayudará, pero hoy les digo que aunque sé que se me acabó el sufrimiento, mi alma llora, mi mente no borra tu sonrisa ni tu mirada, te imagino feliz y de eso me aferro, pero igual no deja de quemar”. Archivado como: Famosa actriz, Natasha Klauss destrozada tras cercana muerte