“Hemos puesto al público una cuenta de banco que no queríamos, de verdad, usar, pero sí los gastos en el hospital donde está Fred es demasiado lo que está caminando hacia arriba. Compártanlo, un peso es algo que nos va a ayudar muchísimo porque va a llegar el momento en el que ya no podamos con la cuenta”, dijo Lupita Sandoval.

Los ahorros de Fred Roldán son insuficientes para pagar la cuenta del hospital

Días atrás, la actriz mexicana Lupita Sandoval había comentado que necesitaban que su exesposo Fred Roldán firmara unos papeles para que sus hijos pudieran utilizar unos ahorros de los que disponía el también actor, pero ahora que ya se pudo hacer, lamentablemente no será suficiente para pagar la cuenta del hospital.

“Lo que pasa es que sí teníamos la seguridad de que alcanzaba, pero ya nos debemos entre todos, y no quiero ser negativa ni pensar en que no vamos a poder con todo, sí vamos a poder, pero tenemos que abrir la boca. Si no pedimos, vaya, hasta a Dios hay qué pedirle, ¿cómo recibes el milagro si no lo pides?”.