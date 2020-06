Tras más de 80 días internada por coronavirus, la actriz mexicana Cecilia Romo podría salir este fin de semana

Su hija Claudia Romo explica qué procedimiento seguirá la momento de que ponga el pie fuera de la clínica

La recuperación de la artista es calificada como un milagro por las condiciones adversas de su salud

Después de pasar más de 80 días internada en un hospital a causa del coronavirus, este fin de semana podrían dar de alta a la actriz mexicana Cecilia Romo, quien sufrió varias etapas de la enfermedad, de acuerdo a una publicación del programa Ventaneando en Instagram.

Fue la hija de la artista, Claudia Romo, quien dio a conocer la agradable sorpresa para el medio del espectáculo, ya que la actriz es una de las personas que ha luchado día a día contra el Covid-19. La información circuló rápidamente por algunos medios de comunicación.

En su publicación, la administración de la cuenta del programa colgó el siguiente mensaje: “¡Milagro! Cecilia Romo ha evolucionado milagrosamente en el hospital y su hija Claudia Romo nos comparte el estado de salud de la actriz”.

De inmediato la hija de la actriz dijo de manera muy contenta: “Milagrosamente es la palabra, mi mamá lleva 84 días hospitalizada, 70 días en terapia intensiva y sale esta semana, tres recaídas, tres hemorragias, 18 operaciones, procedimientos, después de toda la condición preexistente que ella tenía es un milagro”.

Luego con muchos ánimos anunció una noticia por demás alentadora: “Mañana me voy a México y la sacamos en los próximos días de terapia intensiva, directamente a casa”.

Además, la hija de Cecilia Romo aprovechó para agradecer la ayuda de la gente para su mamá: “Gracias por ayudarnos a conseguir los más de 100 donantes de sangre, que tuvimos tantas emergencias, tantos tropezones, gracias por las oraciones”.

Pero luego reiteró la palabra clave de la recuperación de su mamá: “Sabemos que esto es un milagro que está apoyado por las oraciones de México, Ceci Romo nos ha dado una lección de fortaleza, de vida, de agarrarse con todas las ganas a vivir y salir adelante y les queremos agradecer, decirles gracias”.

Tras dar sus muestras de agradecimiento, explicó que pasará en cuanto la actriz pise fuera del hospital: “Se nos adelantó una semana, está tan bien que los médicos ya les urge sacarla para desocupar cama, pero también para que no vaya a tomar otras bacterias interhospitalarias, que ha sido el problema el último mes”.

“Entonces rentamos una casa a lado del hospital Médica Sur y a lado del médico donde adaptamos un mini hospital, entonces ahorita estamos en toda la operación logística que es poner todo el equipamiento allí, porque gracias a Dios ella puede salir directamente de terapia intensiva y evitarse terapia intermedia y directamente a casa”. agregó Claudia Romo.

Tras dar detalles de dónde la van a tener, la hija de Cecilia Romo detalló cuál será la atención que recibirá su madre en el mini hospital.

“(Padecimiento) muchos, ella estuvo 50 días en coma, perdió entre 20 y 30 kilos, no puede mover las piernas, no puede caminar, no puede comer, la alimentación es gastro, entonces esto va a ser un proceso, que para llegar a tener a la Ceci Romo que ustedes conocen van a ser seis meses”.

“Entonces tendrá de las seis conexiones que le quedan, le van a ir quitando poco a poco, va a salir con dos o tres conexiones todavía, pero no hay mejor regalo, para alguien que poder rehabilitar a su mamá, darle la terapia yo misma junto con todo el equipo médico que vamos a tener en casa”, sentenció.

Para ver el video haz click aquí.