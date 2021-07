“Aún así, no dejo de agradecerle todo lo que vivimos juntos y por el regalo más preciado que me dio, que es el de ser madre. Llevaré en mi memoria cada momento compartido, estará su corazón cerca del mío porque él vive en Armandito, su amor va más allá del plano terrenal, nos acompañará siempre”.

“Amigos y familiares quiero compartirles con mucha tristeza el sensible fallecimiento de mi esposo y padre de mi hijo, el señor Armando Corona Radillo”, expresó Jennifer Luquín, quien aseguró que ha recibido “amenazas directas” de parte de los hermanos Corona Radillo y que siente impotencia por no poder estar presente para despedirse de su marido.

“Este video fue elaborado para el bautizo de mi hijo, pues los padrinos iban a ser mis suegros y unos días antes murió mi suegro Don Armando y hoy muere mi esposo Armando. Mi hijo perdió a los 2 hombres que más lo amaron y protegían, me duele que ahora que no están ellos, su propia sangre hagan tantas injusticias con Armandito de solo 5 años” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Agarra a tu niño y vente a Estados Unidos”

No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a esta publicación: “Agarra a tu niño y vente a Estados Unidos. Tienes todo el derecho, ya que Armando no está, tú tienes toda la custodia, pide ayuda a Estados Unidos”, “Díganos qué podemos hacer por usted y no dude que le vamos a ayudar y vamos a difundir este video en todas las plataformas para que no le sigan haciendo eso”.

“Señorita, estamos consternados por lo qué le pasó y estamos a sus órdenes pará lo que sé le ofrezca”, “No tienes ninguna necesidad de soportar a esa gente tan miserable y mierd…, que se metan el dinero y la casa… tú eres mucha mujer, Jennifer Luquín, agarra a tu hijo y ve con tu familia a empezar una nueva vida a ser feliz y tranquila, Lejos de esa gente”.