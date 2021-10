“¿Dónde estará el Tata con el que se casó?”, “Y tu abuelito, ¿dónde lo dejaste? ¿A poco ya en el asilo?”, “El viejito paga todo el ped…”, “El viejito durmiendo”, “Desde que te casaste no has subido foto con el abuelito”, “¿Por qué te casaste? Jajaja”, “¿Y tu abuelito? ¿Ya está dormido?”, “¿Dónde dejaste al sugar daddy?”.

"Dinero, dinero", "Mejor pensar en tu futuro", "Yo me casé con 3 pobres y todos me dejaron, mejor hubiera escogido uno así", "¿Cuántos años tiene tu papá?", "A asegurar la vida con el ruco", "Yo pensaba que todavía no se compraban artistas", "Qué bien se ve tu papi, felicidades", "Seguramente es un rete millonario", "Esa diferencia de edad te hará disfrutar el doble y el triple también".

“Fue error mío. La puerta de mi casa es muy gruesa y muy pesada y en un error de cálculo se me machucó y quedó hecho papilla, la verdad. Espantoso”, compartió la artista, quien dijo también que tuvo que ser sometida a una operación, la cual fue todo un éxito, aunque tuvieron que insertarle clavos en su mano derecha.

De acuerdo con información de People en español, la actriz de Televisa Altair Jarabo se dio cita en la alfombra roja del corto animado My happy place, pero además de resaltar por su inigualable belleza, llamó la atención que tenía los dedos de la mano derecha vendados, por lo que varias personas pensaron lo peor.

La actriz de Televisa, ¿se arrepiente de haberse casado con un hombre mayor que ella?

Consciente de las críticas por la diferencia de edades (se llevan 18 años) que hay entre ella y su esposo, el empresario francés Frederic García, la actriz de Televisa Altair Jarabo respondió de manera contundente: “Esa diferencia me hace muy feliz. es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como toda una dama”.

Y en lo que nadie hubiera esperado, reveló que se organizarán para dividir sus tiempos entre Francia y México: "Aquí está mi familia, mi trabajo, tendremos una base aquí, una base allá, yo no me puedo escapar de México, ni México de mí. Frederic es un hombre muy grande, muy seguro de sí mismo y, al revés, me impulsa a que yo crezca, analizar con él los proyectos que yo tengo", finalizó.