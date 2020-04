Ashley ‘Minnie’ Ross, del reality show “Little Women: Atlanta”, murió tras sufrir un accidente automovilístico en Georgia, confirmaron este martes la policía y su representante.

Ross, de 34 años y conocida como ‘Ms. Minnie’, falleció de las lesiones el lunes en el Grady Memorial Hospital de Atlanta, dijo su publicista Liz Dixson en un email a The Association Press.

“La familia solicita respetuosamente privacidad mientras vive su duelo en este momento tan duro”, expresó Dixon.

El accidente ocurrió el domingo por la noche en una calle en el sur de Atlanta, informó la publicista.

Fue un choque de frente entre un Nissan Sentra y un Ford Focus, según el teniente Derrick Rogers.

El conductor del Nissan chocó en una curva, perdió el control del vehículo y se cruzó a los carriles opuestos, impactando el Ford, dijo. No especificó en qué auto se encontraba Ashley ‘Minnie’ Ross ni proporcionó más detalles, pero indicó que el otro conductor sufrió heridas menores.

La serie de Lifetime, donde participó Ashley ‘Minnie’ Ross, sigue las vidas de un grupo de mujeres con enanismo que tratan de triunfar en la escena de hip hop y rap de Atlanta.

