Un video de las cámaras de seguridad de la zona muestran a la niña que logró soltarse del hombre y salir corriendo. La menor incluso tuvo tiempo de recoger su morral y pertenencias y continuar corriendo. La noticia de que Jennifer López y Ben Affleck podrían haber retomado su relación romántica no ha pasado inadvertida para nadie, y mucho menos para el equipo de béisbol favorito del actor, los Medias Rojas de Boston, que envió un mensaje a la Diva de El Bronx. La novena publicó un vídeo en TikTok de López junto a la mascota de los Medias Rojas el día que estuvo en un juego en el Fenway Park en 2019, cuando se enfrentaban a los Dodgers de Los Ángeles, encuentro que narraba su ahora ex Alex Rodríguez, que jugó con los Yankees de Nueva York.

“La vida no viene solita y desgraciadamente el hombre no se fija en el daño que causa a la mujer”, se ha quejado en varias ocasiones. Hoy recorre los rincones de la Sierra de Misantla y la zona costera central con un simple mensaje de querer mejorar las cosas. “Soy Paquita la del Barrio y estamos aquí con toda la gente que de Jilotepec, todos vénganse para acá, vamos a pasar un rato bien a todo dar”, dice en sus mensajes en los que invita a su campaña electoral.

Elecciones

El 6 de junio, más de 93,5 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran los comicios más grandes de la historia de México. Demi Lovato reveló el miércoles que se identifica como una persona no binaria y que está cambiando sus pronombres, y dijo a sus fans que tomó la decisión luego de hacer un “trabajo autorreflexivo”. “Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario”, anunció Lovato en Twitter y en un video adjunto, agregando que “oficialmente cambiaré mis pronombres a they/them (elles) en el futuro”.

Lovato dijo que eligió pronombres de género neutro porque “esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género”. Agregó: “Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos”. Anthony Allen Ramos de GLAAD dijo que las personas no binarias viven fuera de las categorías de hombres o mujeres y deben ser respetadas por quienes son.