La actriz que participó en la famosa telenovela Days of Our Lives, Judi Evans confirma que tuvo coronavirus y que a causa de ello por poco le amputan las piernas, de acuerdo a una información proporcionada por el portal de noticias de USA TODAY.

La artista ha estado internada en un hospital debido a que el pasado 16 de mayo se cayó de un caballo y presentó con unas fracturas en las costillas.

Tras esto tuvo que se internada, sin embargo, estuvo en contacto prácticamente directo con algunos pacientes que llegaban para hacerse pruebas de Covid-19.

El contagio pudo ocurrir debido a que a la estrella de la televisión no le hicieron usar tapaboca, de acuerdo a información que proporcionó su publicista, Howie Simon.

De acuerdo al USA TODAY el publicista dijo: “Contrajo Covid-19 mientras estaba en el hospital local en el que estaba. No le hicieron usar máscaras mientras estaban cerca de pacientes con Covid cuando esperaban radiografías y otras pruebas”.

Fue la misma actriz Judi Evans quien pidió a personal médico del hospital que le hicieran un test para descartar o confirmar el coronavirus, esto debido a que comenzó a tener síntomas como tos, fiebre y cuerpo cortado.

Se ha dicho que su ingreso al hospital derivó del accidente que tuvo con el caballo en California, y por el cual además de las costillas rotas, presentó fractura en clavícula, vértebras y piernas.

La famosa actriz tiene actualmente 55 años de edad y ya lleva varias semanas en el hospital, en el cual ha estado en contacto con personas que acuden con síntomas y para realizarse el test.

Se dijo también que por poco le amputan las piernas debido a que se le detectaron unos coagulos en las piernas, pero que hasta el momento esperan que reaccione a los medicamentos para evitar la drástica medida.

El objetivo de los doctores es que se estabilicen sus niveles de oxígeno y de coagulación, para entonces sí darla de alta y que regrese a su casa.

Este caso de posible amputación de las piernas ya le sucedió a otra estrella de Broadway, Nick Cordero, a quien le tuvieron que cortar la pierna derecha por complicaciones por Covid-19.

Desde marzo el actor lucha contra el coronavirus y se mantiene en el hospital, ya que precisamente tuvo problemas similares de coagulación como Judi Evans, la actriz de Days of Our Lives.

La actriz ha salido en algunos videos en los que aparece entubada en la cama del hospital y ha generado preocupación en sus fans.

Sin embargo, en el material audiovisual se le ve tranquila y con cierto ánimo de seguir adelante con las indiciaciones médicas.

Estados Unidos es uno de los países más afectados por el coronavirus, por lo que ahora la noticia de que por poco le amputan las piernas a la famosa actriz, trae de nuevo preocupación en la población.

Judi Evans on GMA right now talking about being infected with coronavirus. #GMA #GoodMorningAmerica #DAYS #DOOL pic.twitter.com/J3PHk88MqA

— Kavin (@kavin_b) June 9, 2020