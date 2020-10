Actores de telenovelas de Televisa dieron positivo en la prueba del COVID-19

Entre los infectados están Andres Palacios y Alejandro Camacho

Esto se dio a conocer en las redes sociales por el periodista Javier Ceriani

Actores Televisa coronavirus. Todo parece indicar que el coronavirus aún no ha acabado, ya que el brote ha llegado a Televisa afectando a los actores de telenovelas, en este caso fueron Andrés Palacios y Alejandro Camacho de Imperio de Mentiras, que actualmente está al aire.

Y es que a través de la cuenta oficial de Instagram de Javier Ceriani público que el actor Alejandro Camacho habría salido positivo al coronavirus afirmando que seguirán los contagios.

En la publicación el periodista puso una leyenda que dice: “ALEJANDRO CAMACHO DIO POSITIVO A COVID-19!! Luego de revelarse que el protagonista de #ImperioDeMentiras #AndrésPalacios diera positivo a #Covid19 se dio a conocer que el primer actor #AlejandroCamacho también es portador de #coronavirus según comentó en su columna de #ElHeraldo #AlexKaffie y seguirán en aumento los contagios en la novela. QUE TE PARECE?”.

Por otra parte en la cuenta oficial de @elgordoylaflaca anunciaron que el actor Andres Palacios también está contagiado del coronavirus publicando una foto de el.

“@andrespalaciosd1 protagonista de @imperiodementirasof da a conocer que dio positivo al #covid_19 “tengo si una serie de síntomas complicados” le deseamos pronta recuperación”, fue lo que pusieron como leyenda en la publicación.

Varios seguidores comentaron el post: “Que raro que tantos artistas dieron positivo al COVID me pregunto si es verdad o para publicidad!”, comentó un seguidor. “Yo también hoy me enteré que di positivo al covid, pero gracias a Dios que solo he perdido el olfato y el gusto, soy mamá de dos niños y ese era mi temor contagiarme y más por ellos pero gracias a Dios ellos no tienen síntomas fuertes tampoco”, fue otro de los comentarios.

Incluso las fans del actor se hicieron presentes: “Tan bello, Dios te cuide y permita tu recuperación pronto”, “Recupérate pronto besitos”, “Suerte corazón bendiciones y que Dios lo cuide !!!”.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CÓMO ANDRÉS PALACIOS DIO LA NOTICIA DE SU CONTAGIO