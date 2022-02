“Ha sido un regalo y ha sido muy interesante. En particular en mi familia, que en este caso es con Natasha y con Michel y con Jerónimo, que hace de mi hermano Andrés ha sido también muy especial. Son actores todos de mucho profesionalismo, que llegamos al set a jugar, a divertirnos todo el tiempo. Estamos creando y enriqueciendo la propuesta, que ya está muy interesante, muy bien escrita, pero llegamos con un plus siempre y muy abiertos a escuchar, a proponer, a dar consejos”.

“Se enamoraron, se casaron. Bueno, por allá aparece un hijo, Juan David, y hay dos hermanos más de esa familia Reyes, Erick y León. En particular esos dos hermanos son bastante revoltosos, así que son unos jóvenes supremamente queridos o muy, muy buena onda. La quieren pasar bien todo el tiempo, pero a veces se pasan un poco como de los límites, no miden consecuencias”. Archivado como: Pasión de Gavilanes

YS: “Creo que sí tenemos muchos puntos en común. Creo que Yare y Gaby sí, por ejemplo a mí no me gustan las injusticias, a Gaby tampoco. Todo el tiempo estaba en la lucha de ir en contra de eso. En este caso justo creo que es una niña que sí es muy valiente y totalmente, en este caso enfrenta las situaciones y es muy directa y creo que Yare también tiene un poco de eso”.

¿Sebastián, esa similitud de Eric con tus papás, de esa unión, siempre la has tenido?

SO: “Sí, pues mira, yo creo que hay algo que es muy similar entre la relación de Eric y sus papás y la mía con con mis padres. Y es que a pesar de todo y de los caminos que nosotros hemos elegido, nos han apoyado. Juan y Norma han sido en la historia unos padres que nos han dado todo y que nos apoyan y que nos dan cariño a su manera. Y eso yo también lo he sentido en mi vida personal”.

“Si yo iba a estudiar administración de empresas, no sé en qué estaba pensando. Y tenía ciertos miedos con realmente ir tras lo que me gusta, lo que me gustaba en ese momento también. Y es jugar a vivir, siempre he estado en ese ámbito del juego, de crear mundos paralelos, de vivir otras realidades, de nutrir la realidad con ficción. Entonces, de cierta forma es una invitación a todo el mundo a que siga sus sueños y que todo es posible cuando, cuando lo haces con pasión y y con amor y que bueno, todos somos capaces de hacer lo que queramos y aprender también”. Archivado como: Pasión de Gavilanes