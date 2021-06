Los actores argentinos que estaban desaparecidos tras el derrumbe del edificio en Miami, dieron señales de vida

Nicolás Vázquez y su pareja Gimena Accardi enviaron un mensaje de agradecimiento

Aún no se sabe nada de la hermana de la primera dama de Paraguay y su familia

La tragedia del derrumbe del edificio en Miami tiene en vela a la población de EEUU ante la tragedia y mientras suman 4 muertos y al menos 159 desaparecidos, entre ellos la hermana de la primera dama de Paraguay, son los actores argentinos Nicolás Vázquez y Gimena Accardi quienes dieron señales de vida.

A través de la cuenta de Instagram del actor argentino Nicolás Vázquez se pudo ver cómo antes del derrumbe del edificio en Miami estuvo celebrando su cumpleaños sin imaginar lo que él y su pareja Gimena Accardi estarían por vivir los días siguientes con la tragedia.

“Hoy cumplo 44 años y no todo fue color de rosa, pero no me puedo quejar. De eso se trata la vida, de caer, aprender, levantarse y seguir. Me siento bendecido de todo el amor que recibo de cada rincón del universo. Respiro y agradezco cada cosa que me tocó vivir hasta ahora. La vida no es fácil, pero es hermosa y vale la pena vivirla. Todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes. Gracias por tanto amor”, escribió el actor Nicolás Vázquez en una foto con un pastel de cumpleaños.

Sin embargo, contra todo pronóstico dado la magnitud del derrumbe del edificio en Miami, se temía que los actores argentinos estuvieran atrapados bajo los escombros, pues se reportaba que ellos y la hermana de la primera dama de Paraguay estaban entre las personas desaparecidas, pero finalmente Nicolás y Gimena, dieron señales de vida.