A casi dos semanas que comenzara la guerra de Rusia contra Ucrania, se han informado de decenas historias que han roto los corazones del mundo, como la muerte de dos futbolistas, uno junto a su madre y el otro defendiendo a su país, ambos con futuros brillantes en el deporte, que ya no podrá ser… ahora se da a conocer el asesinato del actor Pasha Lee.

“Pasha Lee asesinado luego de una disputa en Irpin, defendiendo a Ucrania. Él es un actor, presentador de televisión, mi colega y un cercano conocido… No hace mucho rodamos juntos un teaser para un filme de niños… Nunca lo olvidaré!”, fueron las devastadoras palabras de una de sus conocidas y amigas.

El actor de Ucrania tenía un futuro brillante en el mundo del entretenimiento; Rusia lo apagó

Y es que la carrera de Pasha Lee estaba llegando a un punto importante de su carrera, pues a sus 33 años de edad ya había participado en distintos filmes y shows de televisión, incluyendo títulos como Selfie Party, Shtolnya, Shadows of Unforgotten Ancestors, Zvychayna Sprava, The Fight Rules, Meeting of Classmates, entre muchos otros.

Además, algo que elevó su carrera y trayectoria fue que su doblaje como actor era de los mejores, pues trabajó en la cinta The Hobbit y en El Rey León, lo que le abrió grandes puertas para que estudios y productoras le llamaran y lo añadieran a sus filas de cintas y shows de televisión.